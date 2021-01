Chile registra 2 289 nuevos contagios por covid-19 y 43 personas fallecidas

Las autoridades sanitarias chilenas informaron este domingo de la detección de 2.289 nuevos casos de covid-19 y 43 personas fallecidas debido a la enfermedad, alcanzando un total de 618.191 infectados y 16.767 decesos desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, según el Departamento de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud, Chile ya suma más de 22 000 muertos producto del coronavirus, considerando los casos sospechosos que no han sido confirmados.



De acuerdo al reporte de hoy, 1 492 casos diagnosticados en las últimas 24 horas corresponden a personas sintomáticas, 753 no presentan síntomas y a nivel nacional 16 620 pacientes se encuentran en etapa activa de la enfermedad.



La variación de nuevos casos confirmados en los últimos siete días, informó la autoridad sanitaria, es de un 24 %, mientras que en las últimas dos semanas es de un 30 %.



"Solo una región disminuyó sus casos nuevos en los últimos siete días, por lo que tenemos que reiterar la importancia de no relajar las medidas de autocuidado", afirmó el ministro de Salud, Enrique Paris.



A la fecha, 781 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 614 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica y 62 permanecen en estado crítico de salud.



Durante el mes de diciembre, Chile registró una importante alza de casos con epicentro en la Región Metropolitana, luego de tres meses de sostenido retroceso de la pandemia.

Actualmente, la región capitalina se encuentra bajo cuarentena obligatoria los fines de semana y el Gobierno decidió adelantar el horario de toque de queda.

Chile se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en recibir un cargamento de vacunas Pfizer/BioNTech que aterrizó hace una semana, además de ser el segundo en iniciar una campaña de inmunización después de México.



Un total de 8.649 sanitarios ya se vacunaron durante la última semana, más de 5.700 en la Región Metropolitana y el resto en las regiones sureñas de Biobió, Araucanía y Magallanes, tres de las más afectadas por la pandemia en el último período.



En la mañana del pasado jueves, una nueva remesa de vacunas Pfizer-BioNTech con 11.700 dosis arribó al país proveniente de Bélgica, lote que se utilizará para continuar con la inmunización del personal sanitario de las unidades de cuidados intensivos de las regiones de Tarapacá (en la zona norte del país), Valparaíso y Maule (en la zona centro) y Los Ríos y Los Lagos (zona sur).



La vacuna, que será gratuita y voluntaria, se ofrecerá primero a los sanitarios, adultos mayores, enfermos crónicos y miembros de las Fuerzas Armadas durante el primer trimestre de 2021.



Chile ha suscrito acuerdos con otros laboratorios para la distribución de vacunas entre los que destacan la firma china Sinovac, el grupo Janssen de Johnson & Johnson y el grupo AstraZeneca en colaboración con la universidad de Oxford.