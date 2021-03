Chile supera a Israel y se convierte en el país que más rápido vacuna contra el covid-19 en el mundo

Con un promedio de 1,08 dosis diarias por cada 100 habitantes inoculadas en las últimos siete jornadas, Chile se convirtió este martes 9 de marzo del 2021 en el país que más rápido está administrando la vacuna contra el covid-19 en todo el mundo.

Así lo evidencia el último cómputo de datos que lleva adelante el programa Our World in Data de la Universidad de Oxford, información que también difundieron las autoridades chilenas.



"En el ránking mundial, hoy día Chile está en el primer lugar entre los países que vacuna más rápidamente, considerando el promedio de la última semana", dijo este martes a la prensa el ministro de Salud, Enrique Paris, tras conocer los datos.



Hasta ahora, Israel era el país que venía liderando la inoculación de dosis con base en el promedio de los últimos siete días, quedando esta jornada con 1,03 según los últimos datos.



Asimismo, tomando únicamente los datos de este lunes, Chile también se situó como líder mundial en la administración de la vacuna por cada 100 habitantes, con un promedio de 1,67 dosis frente a las 1,20 que inoculó Israel esa jornada.



"Además, ya hemos administrado casi cinco millones de dosis, sobrepasando las cuatro millones de personas vacunadas en un corto tiempo. Nuestro país puede estar orgulloso de cómo se ha desarrollado este proceso", apuntó el ministro.



En concreto, un total de 4 176 094 personas ya han sido vacunadas contra el covid-19 en Chile, lo que representa a más del 21% de la población total del país.



De todas ellas, 772 389 corresponden a personas que completaron su esquema de vacunación y ya recibieron ambas dosis.



Respecto a los mayores de 60 años, se administraron ya 2 653 488 dosis a las personas de este rango etario.



La campaña de vacunación desplegada por las instituciones de salud chilenas es líder en Latinoamérica y una de las mejores del mundo y basa su éxito en la amplia red de atención primaria distribuida a lo largo de un territorio de más de 4.200 kilómetros.



El otro factor clave es la habilidad en la negociación de las vacunas, que ha servido para garantizar 35 millones de dosis, de las que caso 10 millones ya han llegado a Chile sumando cargamentos de diferentes laboratorios, siendo mayoritaria la aportación china de Sinovac.



"Esto ha sido posible, por un parte, gracias a que el Gobierno de Chile realizó una gestión muy temprana para conseguir las dosis que necesitábamos; y por otra parte, a nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones ha realizado una importante labor durante este tiempo", dijo el ministro.



La autoridad destacó también el trabajo de los municipios y del personal de salud de la atención primaria, "que son los que ejecutan la vacunación", y el compromiso de la ciudadanía y su "adherencia" al proceso.



La situación de la pandemia

​

En paralelo, la pandemia no cesa en Chile y este martes el Ministerio informó de 3 528 casos nuevos de covid-19, atenuando por segundo día consecutivo el repunte de contagios que venía castigando al país en los últimos días, con picos de más de 5 000 casos que no se habían registrado desde junio de 2020.



La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con covid-19 desde la llegada de la pandemia alcanzó a las 864 064, de las que 28 317 se encuentran en etapa activa y 814 088 son casos recuperados.

En cuanto a los decesos, en las últimas 24 horas se registraron 19 fallecidos por causas asociadas a la covid-19, elevando el total de fallecidos a 21 182 en el país.