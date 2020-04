Chile alcanza 126 muertos y roza los 10 000 contagios por el Covid-19

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias de Chile informaron este sábado 18 de abril del 2020 de 10 nuevos fallecidos por el coronavirus, lo que suma 126 decesos por la pandemia en el país, donde los casos de contagios alcanzaron los 9 730 tras agregar 478 enfermos en las últimas 24 horas.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó en una nueva rueda de prensa desde el Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo, que 8 de la decena de nuevos fallecidos eran personas de edad avanzada y con enfermedades de base que no fueron sometidos a tratamiento y se les aplicaron medidas paliativas.



Las autoridades indicaron que de los casi 10 000 contagios registrados en Chile el 41 %, un total de 4 035 personas, se consideran como recuperadas y con inmunidad al virus, por lo que se les entregarán "carnets covid", una medida distintiva anunciada por el Gobierno para registrar a la población que ya pasó la enfermedad covid-19.



Mañalich también señaló que la tasa de letalidad del coronavirus en Chile bajó desde los días previos para establecerse en el 1,2 %, al tiempo que se realizaron 5 058 nuevos test en el último día con una tasa de contagio positivo del 9,5 %.

En cuanto a la situación hospitaliaria, el país tiene actualmente 360 pacientes en tratamiento intensivo, 91 en estado crítico y una disponibilidad de 588 ventiladores para enfermos que necesiten respiración asistida.



Nuevas zonas que preocupan



El titular de la cartera sanitaria advirtió que existen ciertas zonas en el país austral que preocupan a las autoridades por la evolución de los contagios, principalmente la urbe de Concepción, a unos 500 kilómetros al sur de la capital.



"Concepción preocupa por un brote muy relevante de trabajadores de la salud infectados en el Sanatorio Alemán. Se ha ordenado que se intervenga este recinto hospitalario", afirmó Mañalich.



Además la austral ciudad de Punta Arenas, en la región de Magallanes, fue calificada como la zona "más estresada" en Chile, en relación a la cantidad de casos (522 en toda la región) y la escasa capacidad sanitaria.



También la ciudad de Chillán, a 400 kilómetros al sur de Santiago de Chile, registro un incremento continuado de contagios a pesar de encontrarse bajo medidas de cuarentena y aislamiento social.

"El número de casos nuevos no tiende a controlarse a pesar de las restricciones y la cuarentena. Tenemos la idea que el respeto por las medidas de aislamiento no está siendo adecuado, por lo que la cuarentena se puede prolongar por más tiempo", explicó el ministro.



Mañalich agregó que están alerta con la evolución en la ciudad de Talca, a 250 kilómetros al sur de la capital, donde se registraron los primeros casos de coronavirus en el país austral y los contagios volvieron a repuntar, por lo que el ministro no descartó volver a establecer medidas restrictivas.



Cuarentenas selectivas



Con las nuevas cifras, Chile se encuentra entre los países de América Latina con más contagios y pese al cierre de fronteras no ha decretado cuarentena nacional haciendo confinamientos en ciertos barrios o ciudades.



Así, los únicos territorios que se encuentran con la medida son: El Bosque, Punta Arena, Osorno, Temuco, Chillán, Chillán Viejo; una parte de las comunas (barrios) de Santiago Centro, Puente Alto y San Bernardo; y el radio urbano de la ciudad de Arica.



El país austral se encuentra bajo estado de excepción por catástrofe, con toque de queda nocturno y con los negocios que no sean esenciales cerrados al público.