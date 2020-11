Chile investiga presencia de SARS-CoV-2 en envase de marisco enviado a China

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura de Chile (Sernaspesca) alertó sobre la presencia de SARS-CoV-2 en los envases de un lote de centolla congelada que se envió a China el pasado octubre del 2020, según replicaron este lunes, 30 de noviembre, las autoridades competentes en sus redes sociales.

"El virus se halló con base a muestreos aleatorios que la aduana china realiza al ingreso de todos los productos importados. Se realizan muestras de los embalajes para PCR de coronavirus", aclaró la directora de la entidad Alicia Gallardo a medios locales.



El pasado sábado 28 de noviembre, la Administración General de Aduana de China (GACC) notificó a la embajada de Chile en Pekín sobre la detección de una muestra del patógeno y anunció la suspensión de la actividad comercial con la empresa chilena afectada, la Pesquera Isla Del Rey ubicada en Los Ríos, ubicada a 800 kilómetros al sur de la capital.



El Servicio Nacional de Pesca chileno informó el sábado que la empresa en cuestión registró dos casos de covid-19 positivo en dos de sus operarios de planta durante noviembre, pero ninguno entre junio y septiembre, el período de elaboración de las partidas afectadas.



"El origen del contagio de los operarios fue fuera de la planta, ambos cumplieron con las cuarentenas establecidas por el Ministerio de Salud y no generaron nuevos contagios en la empresa", aclaró la institución en un comunicado.



Asimismo, la entidad agregó que el embalaje fue desinfectado antes y después de la carga con amonio activo cuaternario, un principio "de reconocido efecto contra el coronavirus", y que no hay antecedentes de que el lote sellado fuera abierto hasta llegar al destino.



"Los resultados de esta investigación están siendo enviados a la aduana china con el objetivo de solicitar el levantamiento de las restricciones preventivas a la planta establecidas hasta el próximo sábado 5", detalla el informe.



Las plantas chilenas, explicó Gallardo, cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la prevención y control de coronavirus y "se seguirán reforzando las medidas de control previos al embarque".



Chile, donde la pandemia ya deja más de medio millón de infectados y 15 356 muertos, es uno de los pocos países que no han tenido restricciones de exportación con China, lo cual evidencia la confianza en nosotros. Mantendremos una comunicación frecuente gracias a nuestra embajada", sostuvo.



La OMS y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indicaron en agosto que "no hay evidencia" de que el nuevo coronavirus se propague a través de la cadena alimentaria.