Chile dejará de considerar como femicidio únicamente el asesinato por parte de pareja formal

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Parlamento chileno aprobó este jueves 30 de enero de 2020 por unanimidad una reforma al Código Penal para considerar como femicidios los crímenes ocurridos en el marco de relaciones informales o a manos de desconocidos, ya que hasta ahora eran considerados simples homicidios.

"Estamos dando un paso adelante no solo para cerrar una ventana de impunidad sino también para convencer a ese Chile que aún no se convence (de) que hay un tipo de violencia especial, brutal y que está dirigida especialmente hacia las mujeres", dijo a periodistas la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá.



La llamada Ley Gabriela, un anhelo de las asociaciones feministas, se aprobó un año y medio después de que la joven Gabriela Alcaíno, de 17 años, fuera asesinada por su expareja, que también mató a la madre de esta y que es procesado por homicidio simple y no por un femicidio.

Nunca más los crímenes contra una mujer tendrán penas diferenciadas según haya o no convivencia, justicia y reconocimiento de una violencia dirigida especialmente contra las mujeres. — Isabel Plá Jarufe (@isabelpla) January 30, 2020



La ley actual solo considera femicidio cuando el autor vivía o estaba casado con la víctima, mientras que la nueva crea dos nuevos conceptos: el "femicidio por causa de género", para casos que se dan fuera de una relación afectiva y a manos de desconocidos solo por el hecho de ser mujer, y el "femicidio íntimo", para parejas que no convivían y mantenían relaciones intermitentes.



La iniciativa establece penas de entre 15 y 40 años y agravantes especiales, como por ejemplo que la víctima sea menor de edad, se encuentre embarazada o el crimen se comenta delante de sus hijos.



"Sabemos que esta ley no es retroactiva, a nosotros no nos va a beneficiar en nada, pero luchamos por esto para que ninguna otra familia, ninguna mamá o papá tenga que pasar por lo que tuve que pasar yo", aseguró a los medios Fabián Alcaíno, padre de la joven Gabriela.



En lo que va de año se han registrado en Chile dos femicidios consumados y cuatro frustrados, mientras que 2019 cerró con un total de 46 crímenes, según cifras oficiales.

Por fin #LeyGabriela 💜 ya es ley ✊🏽💪🏽 El camino fue largo, pero la fuerza de la familia de Gabriela nos impulsó siempre a continuar. Gracias a tod@s los q hicieron esto posible! Ahora seguimos adelante para eliminar la violencia de género #NiUnaMenos pic.twitter.com/3MS4t6Q1Mv — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) January 30, 2020



"El camino fue largo, pero la fuerza de la familia de Gabriela nos impulsó siempre a continuar. ¡Gracias a todos los que hicieron esto posible! Ahora seguimos adelante para eliminar la violencia de género", afirmó en Twitter la diputada comunista Camila Vallejo, una de las proponentes de la ley.

Me siento muy emocionada como mujer y parlamentaria, ha sido un largo trabajo q hemos realizado junto a @camila_vallejo y familia Alcaíno por la #LeyGabriela. Hoy de forma unánime la Cámara aprueba nuestro proyecto y queda listo para ser Ley ¡Por Gabriela y las mujeres de Chile! pic.twitter.com/1ANtf2a0eU — Karol Cariola Oliva (@KarolCariola) January 30, 2020



"Me siento muy emocionada como mujer y parlamentaria, ha sido un largo trabajo. ¡Por Gabriela y las mujeres de Chile!", agregó la también impulsora y diputada comunista Karol Cariola.



Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el brazo de la ONU para el desarrollo en la región, al menos 3 529 mujeres fueron asesinadas solo en 2018 por razones de género en el continente.