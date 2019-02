Chile expulsa a 114 extranjeros por cometer delitos o por estancia irregular

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Chile concretó este jueves 21 de febrero del 2019 la expulsión de 114 extranjeros que cometieron delitos o se encontraban en situación irregular en su territorio, según informaron fuentes oficiales.

La cifra incluye a 32 colombianos, 68 bolivianos y 14 peruanos y con ellos ya suman 302 los inmigrantes que han sido expulsados en lo que va del año 2019, precisó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que presenció la salida de los colombianos en una base de la Fuerza Aérea en Santiago.



Los colombianos fueron embarcados rumbo a Bogotá en un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) y, según el ministro, 16 de ellos debieron dejar el país tras haber cometido delitos -10 de ellos relacionados con el tráfico de drogas- y 6 por robos con violencia.



Los otros 16, en tanto, fueron expulsados por una decisión administrativa del Gobierno, debido a que se encontraban en situación irregular en Chile, precisó el ministro.



"Son personas que no queremos que ingresen al país, queremos que ingresen personas que vengan a aportar y a mejorar sus condiciones familiares", sostuvo Chadwick.



"Son aquellos que no quisieron acogerse a una oportunidad que les dio el Estado de Chile (para regularizar su estancia), que no están dando cumplimiento a la ley (de inmigración) o que están cometiendo acciones delictuales", sentenció.



En cuanto a los bolivianos, el ministro afirmó que "prácticamente todos" cometieron infracciones a la ley de drogas" y que se dispuso su salida de Chile por vía terrestre a través de la frontera.



"Estamos haciendo un operativo de importante magnitud, ya que estamos comprometidos a ordenar la casa", insistió el ministro del Interior.



Durante el año 2018, más de 2 500 extranjeros abandonaron Chile en el marco de la implementación de un plan de regulación migratoria del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, que se propuso "poner en orden la casa" en esa materia.



De todos los que volvieron a sus países, 2 049 fueron a través de expulsiones basadas en comisión de delitos o que tenían procesos judiciales en sus países de origen y fueron detectados.



También regresaron a su país más de medio millar de haitianos que optaron por acogerse a un llamado 'Plan de Retorno Humanitario Ordenado', que incluye los costos del viaje y la prohibición de regresar a Chile durante nueve años.