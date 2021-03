Juez multa y ordena reclusión contra mujer embarazada que no asistió como vocal de mesa electoral en Chile

Karina Aguilar Maldonado, de 36 años, quien hasta el 14 de marzo de 2021 tenía siete meses de embarazo, deberá pagar dos unidades tributarias mensuales (UTM), es decir, USD 142 al cambio de este domingo, por no haber acudido como vocal de mesa electoral de la comunidad de Putaendo en las últimas elecciones Primarias de Chile, desarrolladas el pasado 29 de noviembre del 2020.

Así lo ordenó un Juez, pese a que la mujer ha presentado certificados en lo que señala que no acudió a la mesa por las complicaciones de su embarazo.



El portal de noticias Biobio Chile, publicó el insólito caso, en donde la mujer narró que días previos a las elecciones había sufrido un sangrado y en el certificado ecográfico constó alteraciones en la placenta, lo que indicaba un estado de embarazo de alto riesgo.



A pesar de ello, y de que el Servicio Electoral chileno admite el atenuante, no se tomó en cuenta su previa justificación y fue citada ante el juez de policía local, Guido Huito.



El magistrado estableció la audiencia la misma fecha que la gestante tenía su control médico, por lo que la mujer llegó tarde a la cita. En ese día, el Juez le indicó que ya había dictaminado el pago de la multa pero que existía la posibilidad de apelar dentro de un plazo de cinco días.



Según dijo Aguilar a Biobio Chile, la notificación inicial se la hizo de forma irregular, puesto que la citación fue entregada a su hija de 8 años.



Al negarse a pagar la multa por no haber cumplido con sus obligaciones como vocal de mesa, el pasado viernes 12 de marzo fue comunicada que deberá cumplir con la reclusión nocturna.



Aguilar dio a conocer su caso a las autoridades locales de su lugar de residencia y ha recibido apoyo desde la Municipalidad de Putaendo. Carolina Vergara, directora del Departamento jurídico, señaló que es posible presentar un recurso de queja, e incluso sanción disciplinaria contra el juez, quien habría resuelto de forma ilegal.