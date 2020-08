Chile autoriza apertura gradual y con restricciones de restaurantes en algunos municipios

LEA TAMBIÉN

Tras meses a puertas cerradas o solo con servicio de despacho a domicilio por la pandemia de coronavirus, autoridades chilenas anunciaron el domingo la reapertura gradual de restaurantes en algunos municipios que avanzarán en los próximos días a una nueva etapa del desconfinamiento.

El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo en una rueda de prensa que los municipios de Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Vitacura - entre los más acaudalados de la capital y con numerosos barrios de bares y gastronomía - pasarán a la etapa de preparación, la tercera de las cinco que contempla el plan "Paso a Paso" del gobierno chileno.



La medida se aplicará a partir del miércoles 2 de septiembre y también avanzarán a esa fase dos municipios en la cercana región de Valparaíso y en la zona metropolitana de Santiago. Esos lugares ya no tendrán cuarentena los fines de semana pero sí mantienen el toque de queda nocturno, como el resto del país.



El centro de la capital Santiago, que salió hace poco de una extensa cuarentena, aún está en una fase anterior.



"Esto es solo abrir en veredas (aceras) y espacios abiertos como terrazas, manteniendo sin lugar a dudas el distanciamiento, el número de comensales por mesa, las mascarillas mientras no se estén alimentando", detalló el ministro.



"Es un apoyo también y un reconocimiento al esfuerzo que han hecho estos rubros de la gastronomía y el turismo", añadió el ministro en relación a dos sectores duramente golpeados por las medidas de restricción aplicadas contra la pandemia, que se inició en Chile en marzo.



Paris afirmó que la apertura de estos recintos será sometida a "control estricto" para estudiar su evolución. "Esto es un paso a paso. Puede ser un paso adelante, un paso atrás", señaló. En el sitio web del ministerio, sin embargo, una descripción del plan Paso a Paso no contemplaba la apertura de estos recintos en la etapa de preparación.



El Ministerio de Salud reportó el domingo 409 974 contagios de coronavirus y 11 244 fallecidos a causa de la pandemia.