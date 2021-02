Chile descarta vacunar a extranjeros no residentes para prevenir el 'turismo covid'

Las autoridades chilenas comunicaron este miércoles 10 de febrero del 2021 que no vacunarán contra la covid-19 a los extranjeros que no sean residentes en el país, con el objetivo de evitar el denominado "turismo covid", y rectificaron así el plan inicial de inmunización publicado por el Ministerio de Salud.

"No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista (...), ni quienes se encuentren de forma irregular", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.



Para poder acceder a la inmunización, que es gratuita, se necesita tener la nacionalidad chilena, permanencia o residencia en el país, o en su defecto, una solicitud de visa en trámite ingresada, aclaró el Canciller.



Según el nuevo decreto, quedan también excluidos del proceso de inmunización todos los migrantes irregulares, lo que deja sin vacuna a los miles de extranjeros que ingresaron en las últimas semanas por la frontera norte, con Bolivia, y que se encuentran varados en campamentos sanitarios haciendo cuarentena preventiva.



"Todo aquel que ingrese irregularmente a Chile no va a poder normalizar su situación, y su realidad va a ser particularmente precaria", agregó Allamand, que está impulsando desde hace unos días una campaña para desincentivar a extranjeros a ingresar a Chile por pasos no habilitados.



"Un paquete turístico para vacunarse"



La agilidad con que el país está llevando a cabo el proceso de inmunización contra el covid-19 frente al resto de países de América Latina ha llevado a varios medios de comunicación extranjeros y a numerosos internautas a difundir información sobre cómo llegar a Chile para poder obtener la vacuna.



La modificación del plan de vacunación se anunció dos días después de que una cadena de televisión peruana anunciara que "hay mil maneras de vacunarse en Chile" informando sobre el "turismo médico" y relatando diferentes modos de llegar para lograr inocularse.



"El paquete turístico para vacunarse, que cuesta unos USD 500, incluye vuelos, hospedaje, seguro médico y traslados", informó el reportaje.



Mientras que en algunos países de Latinoamérica, como Brasil o Perú, han sido frecuentes las saturaciones en hospitales y las aglomeraciones para conseguir reservas de oxígeno, Chile se ha convertido en un país modelo en el combate de la pandemia, por su capacidad a la hora de trazar, testear e inmunizar a la población.



Chile, que suma más de 760 000 contagios desde marzo y cerca de 20 000 decesos, ha vacunado a más de 1 025 580 personas, en su mayoría sanitarios y adultos mayores, con dosis de Pfizer o de Sinovac.



El país, que también ha aprobado la vacuna del laboratorio AstraZeneca, tiene comprometidas más de 35 millones de dosis de diferentes laboratorios y de la plataforma Covax, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar un acceso universal a la eventual vacuna.



El objetivo del Gobierno es inocular a todos los mayores de 65 años antes del 19 de febrero para que toda la población de riesgo -adultos mayores, enfermos crónicos, personal sanitario- se vacune durante el primer trimestre de 2021. El resto podrá obtener sus dosis durante los seis primeros meses del año.