Sebastián Piñera busca rápida aprobación de protección militar a infraestructuras en Chile

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este lunes 25 de noviembre del 2019 que impondrá la “discusión inmediata” de un polémico proyecto de ley en el Congreso, para que militares protejan infraestructura pública sin necesidad de decretar el estado de emergencia, ante la violencia desatada en la crisis social.

“Es mi intención enviarlo hoy día o, a más tardar, el día de mañana, y quiero decirlo, lo vamos a enviar con discusión inmediata”, afirmó el mandatario, tras reunirse con los presidentes de los otros poderes del estado -Legislativo y Judicial- en el palacio gubernamental de La Moneda.



La “discusión inmediata” es el máximo grado de urgencia que puede imponer el Ejecutivo y significa que cada cámara del Congreso tiene seis días para aprobar o rechazar el proyecto de ley.



Desde que Piñera lo anunció el domingo, el proyecto de ley causó polémica debido a las críticas por la actuación de las fuerzas armadas durante el estado de emergencia que rigió en los primeros nueve días de la crisis social, que comenzó el 18 de octubre. En ese periodo, los militares volvieron a resguardar las calles de Santiago por primera vez desde el retorno a la democracia en Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).



Tras seis semanas las protestas no cesan. Durante la jornada de este lunes, miles de personas se reunieron en plaza Italia -epicentro de las concentraciones en Santiago- de forma pacífica y con bombos y trompetas que marcaron el ritmo de los manifestantes.



Una columna de cerca de dos mil personas se reunió en la Alameda -la principal arteria capitalina- para marchar frente a La Moneda con pancartas que decían “No hay Acuerdo sin nosotras” y “con luto y con rabia” en el marco del día internacional de la violencia contra la mujer.



Cinco de las 23 muertes registradas en las protestas se debieron a la acción directa de agentes del estado, cuatro de ellas por militares, según informes coincidentes de organizaciones humanitarias.



“Los hechos que hemos conocido en las últimas semanas de violencia, de desorden público, de seguridad ciudadana exigen y requieren que todos los poderes del Estado unamos nuestras voluntades y nuestras fuerzas para poder recuperar el orden público”, dijo Piñera.



Pero la iniciativa no contaba con respaldo unánime.



“El proyecto sí nos merece algunas dudas. Destinar a las fuerzas armadas a tareas de orden público, de seguridad, no es lo mismo que ellos sigan cumpliendo con su tarea central, que es preocuparse de la seguridad nacional que no es lo que hoy está afectado”, planteó Jaime Quintana, presidente del Senado.



“Cuando en un Estado de Derecho la comunidad se sienta a dialogar y busca finalmente un puerto al cual llegar y comprometerse, no se necesitan a las Fuerzas Armadas custodiando nada”, sostuvo, por su parte, Iván Flores, titular de la Cámara de Diputados.



Si se aprueba el proyecto de ley, los militares resguardarán infraestructura dedicada al aprovisionamiento de electricidad, de agua potable, de los servicios de telecomunicaciones y hospitales, explicó Piñera.