421 chicos se acogen a remisión de deudas

Hasta el 1 de octubre pasado, 421 jóvenes presentaron solicitudes para la remisión o liberación del pago de intereses, multas o recargos por créditos educativos.

Este beneficio es posible gracias a la Ley de Fomento Productivo, aprobada por la Asamblea en agosto pasado. Hasta el 2 de abril de este año se registraron 6 481 personas con obligaciones pendientes por préstamos educativos, mientras que 849 becarios adeudaban valores, según el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH).



La remisión ofrece dos modalidades de pago. Una es la cancelación del total de la deuda. Hasta inicios de mes hubo 51 solicitudes para aplicar esta opción y 43 ya se concretaron, lo cual dejó una recaudación de USD 161 791, según el IFTH. La segunda es el pago en cuotas, hasta 36 meses plazo. Para esta opción se han recibido 370 solicitudes.



La remisión del crédito o beca puede ser solicitada por el deudor o por el garante.



Los jóvenes que han obtenido el crédito ven a la remisión como una buena alternativa. “Es una forma de alivianar esa carga. Tener una deuda siendo tan jóvenes es frustrante cuando no hay los medios para cumplir con los pagos”, comenta María Bracho, quien considera que falta difundir más esta opción.



La joven, de 24 años, recuerda que accedió a un préstamo de cerca de USD 8 000 en el Instituto de Créditos y Becas (IECE), que luego fue reemplazado por el IFTH. Lo hizo para cursar la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica del Ecuador.



Salir de la universidad con una deuda grande se convirtió en una preocupación constante. Bracho dice que al egresar, y ante la dificultad para conseguir un empleo en su profesión, trabajó como niñera.



Debía cubrir una cuota mensual que bordeaba los USD 300 en primeros seis meses. Al inicio pensó que tendría un año de gracia para pagar, tras culminar sus estudios. Pero cinco meses después de terminar su carrera tuvo que empezar a cancelar esa obligación.



Por suerte, luego de obtener el título pudo conseguir un empleo regular en su carrera casi de inmediato. Eso le evitó atrasarse en las cuotas.



Pero considera que muchos jóvenes no tienen la misma suerte y no logran insertarse en el campo laboral para el cual estudiaron. El Instituto de Fomento al Talento Humano guardó la reserva de los contactos de jóvenes que presentaron la solicitud para la remisión de sus deudas. El trámite se hace de modo digital.



El economista Guido Macas coincide en que la condonación de multas, recargos e intereses para un joven es una oportunidad para salir más rápido de una deuda. Opina que enfrentar un pago mensual desde cortas edades, entre los 20 y 26 años, es un limitante para el desarrollo personal.



¿Por qué? Conseguir empleo es más complicado para los recién graduados, porque los años de experiencia pesan.



Muchos -comenta Macas- tienen que recurrir a trabajos que no están relacionados con su formación profesional y por la urgencia de pagar sus deudas dejan de hacer la tesis.



Medidas como estas -dice- no solo constituyen una ayuda para cobrar las deudas públicas sino que ofrecen salidas a los más jóvenes.



La remisión de intereses para créditos educativos y becas estará vigente hasta el viernes 28 de diciembre de este año.



El Instituto de Fomento al Talento Humano aclaró que no es necesario acudir a las oficinas para hacer el trámite porque el proceso es totalmente en línea y gratuito.



En la página web del IFTH hay un formulario que se debe llenar para iniciar el proceso. El portal (www.fomentoacademico.gob.ec) está disponible las 24 horas del día e incluso los fines de semana.



En el sitio se pueden obtener información sobre los montos adeudados. Hay que colocar, por ejemplo, el número del documento de identificación. Los interesados deben ingresar a esa página y dar clic en el banner ‘estamos en remisión’.



Entonces se despliegan información y videos sobre el beneficio, así como un tutorial con los pasos a seguir.



¿Cuáles son los plazos para realizar los pagos? Según información del Instituto de Fomento, si se escoge la opción para realizar el pago total, después de 24 horas de realizar la solicitud debe cancelar en un plazo máximo de 10 días.



Si se trata de facilidades de pago, la primera cuota se deberá depositar dentro 10 días, también a partir de la notificación, la cual le llegará vía correo electrónico. Por ello se recomienda a los chicos estar pendientes de ese correo.

¿Dónde realizar los pagos? Solo en el Banco del Pacífico. Si se incumplen los plazos establecidos, la remisión quedará insubsistente.