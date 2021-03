Si me equivoqué pido a todo el Ecuador mil disculpas, dice el chef que recibió la vacuna contra el covid-19

Diego Balmaceda Mantilla, chef chileno, de 48 años, confirmó que a las 15:00 del viernes 12 de marzo del 2021 recibió una dosis de la vacuna de Pfizer contra el covid-19 como parte del Plan Vacunarte que emprende el Gobierno Nacional. Este caso generó críticas en las redes sociales.

En diálogo con Diario EL COMECIO, Balmaceda confirmó que fue invitado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), pues ha colaborado en la parte alimenticia y de capacitación en las tres clínicas que tiene su novia, en Ecuador.



"El MSP le ha pedido a todas las clínicas que por favor se emita un documento en el que se entrega todos los documentos del personal que está en la línea. La compañía (clínica) ha puesto esa información en manos del Ministerio y el Ministerio regresó la información con una aceptación total de personas", dijo.



El chef agregó: "Yo sin saber mi mujer me llama y me cuenta que sí, el Ministerio de Salud me había aceptado la posibilidad de tener una vacuna. Me levanté de la cama, salí corriendo y me fui a poner la vacuna".



Este caso generó revuelo en las redes sociales, porque se cuestionó que el chef, que habita hace cinco años en el país, no pertenece a la primera línea, por lo que recibió fuertes cuestionamientos.

"He tenido un bombardeo, he tenido gente frente a mi restaurante tirando piedras, acusándome que yo le he robado la oportunidad a alguna persona. En mi buena voluntad yo me pregunto ¿qué hubiera hecho cualquier otra persona?", mencionó.



Balmaceda dijo que se asesoró con abogados para revisar si cometió una ilegalidad.

"Por suerte tengo una invitación del Ministerio de Salud, entonces yo con esa invitación me lavo las manos y digo: 'fue un error del Ministerio de Salud'. Yo estoy en media pandemia y yo me vacuné, no tanto por mí, si no por los clientes que atiendo y servicios que brindo en las clínicas renales".



Sin embargo, ofreció disculpas al pueblo ecuatoriano si se sintió agraviado. "Y si me equivoqué en no haber entendido que a lo mejor eso no tenía que hacer, pues le pido a todo el Ecuador mil disculpas".



Balmaceda también negó que sea cercano a la fiscal Diana Salazar. El chef afirmó que la atendió en su restaurante, ubicado en Samborondón. Negó que "sea palanqueado". "Me quisiera sacar esa vacuna si pudiera hacer sentir mejor a la gente. Les pido mil disculpas".



Balmaceda fue vacunado en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Ahí se aplicaron 4 000 vacunas a los profesionales de la salud de diferentes clínicas y hospitales públicos y privados.



En un comunicado, la Universidad afirmó que únicamente facilita su infraestructura e instalaciones, apoya en logística, provee alimentación al personal del MSP. "La UEES no tiene injerencia ni potestad en las listas de registro de personas a vacunarse", aclaró.