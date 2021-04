'Nada de chavismo': Candidato de izquierda Pedro Castillo intenta calmar a mercados en Perú

El candidato presidencial de izquierda Pedro Castillo dijo este jueves 22 de abril del 2021 que no estatizará empresas y que respetará la reglas jurídicas del país, en busca de calmar a los mercados que bajaban tras la difusión de un nuevo sondeo en el que amplió su ventaja sobre su rival de derecha Keiko Fujimori.

La hija del encarcelado exmandatario Alberto Fujimori afirmó por su parte que el cambio de discurso del profesor y líder sindical Castillo es "nada creíble", y que es una imitación del fallecido exmandatario venezolano de izquierda Hugo Chávez.



Castillo, que plantea un referéndum para redactar una nueva Constitución, tiene un 41% de las intenciones de voto; mientras que la exlegisladora Fujimori, que postula por tercera vez a la presidencia, obtuvo un 26%, dijo el sondeo de Datum Internacional publicado en el diario financiero Gestión.



La encuesta mostró asimismo que un 18% de los encuestados no sabe por quién votar y un 15% respondió que anularía su boleta de sufragio o no votaría por ninguno de los candidatos.



"Rechazo completamente las expresiones que dicen que Pedro Castillo va a estatizar", dijo Castillo en una entrevista con la radioemisora local Exitosa. "Nosotros respetamos la economía y vamos a darle seguridad jurídica a todos los empresarios".



"Las personas que han hecho bonanza en este país, no se preocupen. Nos están estigmatizando y nos quieren poner palabras en la boca", dijo el candidato de 51 años que emergió en la recta final de la primera ronda electoral.



La moneda cayó un 1,24%, a 3,755/3,759 soles por dólar, la quinta jornada en rojo consecutiva pese a que el Banco Central colocó en el mercado spot 5 millones de dólares y en swpas cambiarios unos 838 millones de soles. La divisa había cotizado más temprano a 3,773 soles, a nivel mínimo histórico.



En tanto, el índice referente de la Bolsa de Lima, retrocedía un 2,2%, a 513,15 puntos.



Castillo, que ha ganado el apoyo de las regiones pobres, ha pregonado durante su campaña que si gana la presidencia llamará a un referéndum en busca de reescribir la Constitución Política para darle al Estado un rol más dominante en la economía.



El plan de Gobierno de su partido Perú Libre afirma que se nacionalizará los "sectores estratégicos" de la producción, como la minería, clave para la economía local. El plan fue suscrito por el fundador del partido, Vladimir Cerrón, un controvertido exjefe de una región andina que fue suspendido de su cargo por una condena penal acusado de aprovechamiento de su cargo.



"El que va a gobernar soy yo", manifestó Castillo, tras rechazar el "ideario" de Cerrón -que envió el plan de gobierno al Jurado Nacional de Elecciones- y las opiniones radicales de izquierda de otros integrantes de su partido político.



Maduro y Morales



El candidato presidencial, que se hizo conocido el 2017 tras encabezar una larga huelga de profesores en reclamo de aumento de sueldos, rechazó las comparaciones que le hacen con líderes de la izquierda de América Latina, como el presidente venezolano Nicolás Maduro y el exmandatario boliviano Evo Morales.



"Aquí no hay nada de chavismo", señaló. "Quiero decirle al señor Maduro que si por favor hay algo que tiene que decir concerniente al Perú, que primero arregle sus problemas internos; y que venga y se lleve a sus compatriotas que han venido, por ejemplo, aquí a delinquir", refirió el candidato.

Alrededor de 800 000 venezolanos viven en Perú tras huir de la crisis humanitaria y económica en el país petrolero.



Esta semana, el exmandatario Morales respaldó a Castillo, a lo que Keiko Fujimori, que busca ser la primera mujer presidenta del país, respondió: "no se meta" con Perú.



En una parada por la región andina y selvática de Junín, la postulante Fujimori, de 45 años, volvió a la carga el jueves.



"Yo creo que ahora si es un clon real de Hugo Chávez, dice una cosa pero luego hace otra. Durante toda la primera vuelta ha señalado claramente que va a cambiar la Constitución, que va a convocar a una Asamblea Constituyente", afirmó.

"Es poco creíble y nada creíble que él desautorice o se aleje del señor Cerrón, que es el presidente del partido por el que él (Castillo) está candidateando", dijo la política.



Fujimori, que ha sido acusada de lavado de activos, cargo que ella niega, plantea mantener el modelo económico de libre mercado en marcha desde hace tres décadas, periodo en que el país minero creció a una de las tasas más altas de América Latina, pero que el año pasado se hundió un 11,2% -la peor cifra en tres décadas- ante el brote de la pandemia del coronavirus.



El sondeo de Datum Internacional publicado este jueves 22 de abril fue realizado entre el 16 y 20 de abril a 1.205 personas y tiene un margen de error de +/- 2,8%, según la firma.



En un anterior sondeo de intenciones de voto, realizado por Ipsos Perú y publicado el domingo, Castillo obtuvo un 41% y Keiko Fujimori un 31%, un resultado que también golpeó a los mercados de monedas y los índices de la bolsa.