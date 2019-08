Fiscalía accede a chats de Alexis Mera y Rafael Correa; las conversaciones  revelan cómo se manejaba el correísmo

LEA TAMBIÉN

Cientos de conversaciones de Alexis Mera con Rafael Correa y otros funcionarios del correísmo se extrajeron del celular del exsecretario jurídico de la Presidencia dentro del caso Sobornos 2012-2016, que investiga la Fiscalía. Los chats, a los que tuvieron acceso tres canales de televisión locales, corresponden al período entre mayo y septiembre del 2017.

En las conversaciones, los dos exfuncionarios se refieren a distintos temas. Por ejemplo, en agosto del 2017 chatearon sobre la auditoría a la deuda externa que se había anunciado en esa época, señaló TCtelevisión.



En la conversación, el exmandatario consulta a Mera."¿Ya hicieron auditoría hasta el 2015?", a lo que el exsecretario Jurídico responde: "En este mundo corrupto de la Contraloría siempre se puede hacer de nuevo".



Además, Correa reenvía aun mensaje a Mera en el que figura como remitente al entonces presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. "Lo tengo Presidente, le comento que Mae Montaño y Guillermo Lasso presentaron un oficio exigiendo auditoría. Lo que hizo el contralor es adelantarse a esos pedidos (esto nos ha dicho el contralor) con eso no les damos ventaja a esa gente".



A lo que Mera responde: "... Ambos [PP y Pablo (Celi)] juegan a dos bandas". "Además nos creen idiotas", responde Correa.



Los temas que en la época investigaba la Fiscalía también fueron parte de las conversaciones entre Correa y Mera. En 2017, su mayor preocupación era el proceso por asociación ilícita que se iniciaba en contra del exvicepresidente Jorge Glas y por el cual actualmente cumple una pena de seis años de prisión, informó Teleamazonas.



El 16 de septiembre del 2017, Mera le da malas noticias a Correa sobre Glas. "Dicen que ahora sí hay pruebas contra Jorge. Creo que va a terminar". Y añade: "Jorge sostiene que los mensajes electrónicos fueron forjados. Difícil de creer".



Correa le responde que Glas no ha dicho eso sobre los mensajes electrónicos y asegura que no hay pruebas en contra de exvicepresidente. Y agrega:"A mí nadie me quita la sensación que lo de este tipo Alfredo A. es una jugada de la Senain", se referían al testigo clave de Fiscalía en el caso, un extrabajador de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas, también procesado.



Así, las conversaciones entre ambos exfuncionarios abordaban todo tipo de temas. El 7 de septiembre del 2017, su conversación se centró en el fraccionamiento de Alianza País. Alexis Mera sugiere haber visto al exsecretario de Educación Superior, Augusto Barrera, en Telesur y le dice. "ese te traicionó hace rato", a lo que Correa responde: "Es un miserable, a mí se me ponía de alfombra. ¿Qué está diciendo?. P.D. Los peores son (Miguel) Carvajal y Barrera. Par de Taimados".



Barrera, según la conversación, se refería a la consulta popular del 2018, donde se votaba, entre otras cosas, la eliminación de la reelección indefinida.



Los chats también revelan conversaciones con otros funcionarios del correísmo, señaló Ecuavisa. Por ejemplo, la exministra de justicia, Rosana Alvarado y Alexis Mera chatearon sobre la situación legal de Walter Solis, exsecretario del Agua, quien fue acusado de peculado. Él también es indagado por los sobornos de la empresa Odebrecht.



Además, Mera conversó con Glas en torno a las acusaciones. Ellos mencionan a Eduardo Mangas, entonces secretario presidencial de Lenín Moreno.



Jorge Glas le dice a Mera: "En la lista de los cinco que dice Mangas que va a apresar estarías tú".



"Me imagino que iríamos juntos a la cárcel", le responde Mera.