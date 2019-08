Chats revelan posible injerencia de Alexis Mera en la justicia y relación cercana con una fiscal provincial

LEA TAMBIÉN

Los chats que los peritos extrajeron del celular de Alexis Mera no solo muestran diálogos con el expresidente Rafael Correa y su entorno, sino con una exfiscal provincial.

Según el expediente, hablan de una versión que le debe tomar a Mera. La Fiscal le escribe para indicarle la fecha y la hora en la que se desarrollará esa diligencia. Él le pone un ok.



También le pide un visto bueno para otro tema. “Si usted me dice sacamos a todos (del expediente) doc.”, le escribe la Fiscal.



A través de un correo electrónico, Mera dijo este 21 de agosto del 2019, que “los diálogos electrónicos confirman mi absoluta inocencia en los delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita que se investigan”.



A continuación trascribimos textualmente los diálogos de Mera con la Fiscal provincial, material que está en poder de la Fiscalía General.



15 de julio del 2017



- Fiscal: Doctor querido, buenos días. Quiero que me ponga un visto en el tema en mención. Lo sacamos al amigo por varias razones inclusive, porque él es el que pide auditoría, dejamos a los demás.



- Alexis Mera: En el tema del hospital de Guayaquil se trata de una ligereza. No creo que nadie tenga mala fe allí.



- Fiscal: Si usted me dice sacamos a todos, doc. Justamente con ese criterio. La Contraloría se opuso.



- Mera: Sí. Sería una injusticia de verdad.



- Fiscal: Ok, doc. Que tenga un lindo día. Todo sale hoy.



Más tarde le escribe:



- Fiscal: Doc, buenas tardes. Todo Ok.



- Mera: Gracias



- Fiscal: A sus órdenes, doctor querido.



20 de octubre del 2017



- Fiscal: Doctor, lamento molestarlo. Quería comentarle que el señor Fiscal General me delegó aceptarle a usted una versión. La he puesto para el día viernes 22 por cuanto me estoy yendo de vacaciones y quisiera dejar realizado la diligencia, siendo un gusto recibirlo en mi despacho.



- Mera: ¿A qué hora?



- Fiscal: Viernes 22, a las 09:15.



- Mera: Ok. Allí estaré.



- Fiscal: Ya, doc.