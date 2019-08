Los chats de Alexis Mera con Rafael Correa, Jorge Glas, Rommy Vallejo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Cientos de conversaciones de chat entre Alexis Mera y Rafael Correa y otros funcionarios del correísmo, como Jorge Glas, fueron extraídos del celular del exsecretario Jurídico de la Presidencia y ahora forman parte de la investigación pública que dirige la Fiscalía General del Estado en el caso Sobornos 2012-2016.

En un intercambio de mensajes entre Glas y Mera, el 4 de agosto del 2017, el entonces vicepresidente de la República se refiere a Eduardo Mangas, entonces secretario de Carondelet, en el contexto de la investigación por el escándalo de Odebrecht, constructora brasileña que accedió a contratos en los sectores estratégicos del Estado cuando eran administrados por Glas en el gobierno de Correa.



- Glas: Compa cómo ves todo.



- Mera: No creo que se complique lo penal.



- Glas: Ojalá.



- Glas: Presionan a todos.



- Glas: En la lista de cinco que dice Mangas que van a apresar estarías tú.



- Mera: Me imagino que iríamos juntos a la cárcel.



- Mera: (Después de una llamada) No creo que haya dicho eso. En todo caso, él no puede intervenir en Fiscalía.



- Glas: Lo intenta.



Pero no son los únicos mensajes. Este Diario tiene 60 páginas de conversaciones extraídas del teléfono de Mera.

Por ejemplo, el 16 de septiembre del 2017, su mayor preocupación era el proceso por asociación ilícita del caso Odebrecht que se iniciaba en contra del exvicepresidente Jorge Glas y por el cual actualmente cumple una pena de seis años en la cárcel de Cotopaxi.

- Mera: Dicen que ahora sí hay pruebas contra Jorge. Creo que va a terminar.



- Mera: Jorge sostiene que los mensajes electrónicos fueron forjados. Difícil de creer.



- Correa: No es verdad lo de las pruebas contra Jorge. Incluso el tipo de deportes de TV Satelital dice que él es XX2.



En agosto del 2017, Mera y Correa hablaron sobre la auditoría dispuesta por Pablo Celi en la Contraloría General del Estado, para determinar el tamaño de la deuda que dejó el régimen de la llamada 'revolución ciudadana'.



En la conversación, el exmandatario consulta a Mera."¿Ya hicieron auditoría hasta el 2015?". El exsecretario Jurídico responde: "En este mundo corrupto de la Contraloría siempre se puede hacer de nuevo".



Correa comparte con Mera un mensaje que había recibido de José Serrano, a quien el exmandatario llamaba 'Pepe':



"Lo tengo Presidente, le comento que Mae Montaño y Guillermo Lasso presentaron un oficio exigiendo auditoría. Lo que hizo el Contralor es adelantarse a esos pedidos (esto nos ha dicho el contralor) con eso no les damos ventaja a esa gente".

"Mensaje de Pepe".



Mera responde: "Mensaje cojudo. Ambos [PP y Pablo] juegan a dos bandas". Correa agrega: "Además nos creen idiotas".



Serrano, en ese entonces, era presidente de la Asamblea Nacional, luego de que liderara la lista de asambleístas del movimiento de Correa para las elecciones del 2017, después de ser ministro del Interior.



Los temas que en la época investigaba la Fiscalía también son parte de las conversaciones entre Correa y Mera.

El 7 de septiembre del 2017, la conversación entre Correa y Mera se centró en el fraccionamiento de Alianza País. Alexis Mera sugiere haber visto al exsecretario de Educación Superior, Augusto Barrera, en Telesur y le dice: "Ese te traicionó hace rato". Correa responde: "Es un miserable, a mí se me ponía de alfombra. ¿Qué está diciendo?. P.D. Los peores son (Miguel) Carvajal y Barrera. Par de Taimados".



Barrera, según la conversación, se había referido en una entrevista a la consulta popular del 2018, impulsada por Lenín Moreno para, entre otras cosas, eliminar la reelección indefinida y reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).



En otro paquete de chats aparece un intercambio de mensajes entre Mera y Rommy Vallejo, entonces responsable de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). El 8 de junio del 2017, conversan sobre el uso de gastos reservados en la Senain. "Lo único que me preocupa es que son documentos secretos, de ahí todos son gastos normales que incluso ya fueron liquidados e incinerados con la Contraloría, lo preocupante es que esto haya salido de ahí porque aquí no hay", dice Vallejo.



- Mera: Cuidado. Por si acaso tengo el nacimiento de un sobrino el 25 de junio y me voy a Usa. Cuidado piensen que me estoy fugando. Por si acaso.



- Vallejo: Jajajaaj Vaya con Dios. Dr. Usted sabe qué quieren hacer con esa información?



- Mera: Ya averiguo.



- Mera: Es Andrés Paéz quien está atrás.