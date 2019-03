Lorena Meritano, sobreviviente del cáncer, compartió su mensaje en Quito

LEA TAMBIÉN

Ella no teme mostrarse cómo es. Cálida, empoderada y transparente. La profundidad de sus ojos y su sonrisa amplia lo demuestran. Lorena Meritano es la actriz argentina, convertida en una sobreviviente del cáncer de mama.

Con pocos minutos de retraso, Lorena arribó la noche del miércoles 13 de marzo del 2019 a un centro comercial del norte de Quito. Lo hizo con toda la energía y el deseo de brindar un mensaje claro: hay que prevenir el cáncer, a tiempo.



Ella lo ha vivido. Desde el 2014 y con solo 42 años empezó a luchar contra esta enfermedad considerada la segunda causa de muerte en el mundo. Lo confirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que vigila el cumplimiento de planes y programas para erradicar y prevenir este mal.



Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), de la OMS, en el 2018, el número estimado de casos nuevos en hombres y mujeres, en todo el mundo, fue de 18,1 millones. Mientras que las muertes llegaron a 9,6 millones.



Solo en Ecuador se contabilizaron 7 194 personas fallecidas, en el 2017, y en el 2018 se reportó 31 847 personas con este mal, según el Ministerio de Salud ecuatoriano y Globocan.



El camino de Lorena no fue fácil, ya que una serie de hechos se entrelazaron cuando estaba en proceso de exámenes y quimioterapias. El deterioro de la salud de su madre, una separación y 10 cirugías para salvar su vida están entre las situaciones que marcaron estos cuatro años de lucha.



Estos acontecimientos -dice- le hicieron más fuerte y forjaron su carácter. Eso se siente en cada palabra, mirada y sonrisa que ofrece. En sus recorridos por diferentes países cuenta sus experiencias y reitera la importancia de una detección temprana del cáncer.



En el evento Moda con el Corazón, una pasarela benéfica para personas que conviven con la enfermedad, resaltó que el mal aparece sin previo aviso, por lo que los chequeos de rutina son esenciales para evitar un impacto mayor.



"Un cáncer detectado a tiempo se puede curar. Cuando me sentí la bolita, hacía un mes que me había hecho estudios y estaban bien hechos", por lo que el mal apareció de la noche a la mañana.



Y acotó que "son cuatro años de aprendizaje. El miedo y el dolor existen y viven conmigo. He tenido que aprender a vivir con ellos. A veces se van y otras veces vuelven. Recomiendo tener una mascota durante este proceso".



Como amante de los libros, Lorena espera en julio poder anunciar la publicación de su historia de vida. Lo hace con emoción y ansias. Sonríe cuando habla de ello, ya que reconoce que es una de sus pasiones. Y, a la vez, recuerda que el próximo mes tiene un nuevo chequeo. Ambas mamas fueron extirpadas en un proceso que se conoce como mastectomía, realizada para salvar la vida de una paciente con cáncer.



Hoy Lorena, quien formó parte del elenco de la novela 'Pasión de Gavilanes', se considera una mujer en constante construcción y con la idea de ser un mejor ser humano: simple, sin ataduras y libre.



"Hay gente que compra seguidores, compra maridos o mujeres y no los juzgo. Eso no vale. Lo único importante en esta vida es ser buena persona; lo que das y lo que vas a recibir".