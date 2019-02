El Chapo pagó por sexo con adolescentes, según documentos judiciales que él niega

LEA TAMBIÉN

Joaquín 'El Chapo' Guzmán pagó por tener sexo con adolescentes en "múltiples ocasiones" y las drogó previamente con "sustancias en polvo", según revelan documentos del juicio hechos públicos por el tribunal en las últimas horas y cuyas alegaciones el presunto narcotraficante ha negado este sábado 2 de febrero del 2019.

Se trata de algunos documentos de la Fiscalía que estaban sellados, que contenían testimonios no presentados ante el jurado durante el proceso y que el juez Brian Cogan, que lleva el caso en Nueva York, ha ordenado abrir tras la queja de varios medios.



El abogado del Chapo, Eduardo Balarezo, comunicó este sábado en un correo que el "Gobierno ha presentado públicamente documentos que contienen información extremadamente salaz" sobre su cliente y consideró "desafortunado" que ese material se haya revelado "justo antes de que el jurado empiece sus deliberaciones".



De acuerdo a un testigo, una intermediaria de El Chapo conocida como "comadre María" le enviaba habitualmente fotografías de adolescentes para que el narcotraficante o uno de sus vasallos tuvieran sexo con ellas en los ranchos de su propiedad a cambio de unos USD 5 000.



El testigo que le dijo esto a la Fiscalía, el colombiano Alex Cifuentes, exsecretario de El Chapo, tuvo sexo en "tres o cuatro ocasiones" con adolescentes de unos 15 años, mientras que "vio al acusado hacer lo mismo en múltiples ocasiones" con niñas de tan corta edad como trece años, recoge el documento.



Cifuentes presuntamente ayudó a El Chapo a drogar a las menores con las que quería acostarse "poniendo una sustancia en polvo en sus bebidas por orden del acusado" y, según recordó, a las niñas más pequeñas las llamaba "vitaminas" porque creía que tener actividad sexual con ellas "le daba vida".



"Joaquín (El Chapo) niega las alegaciones, que carecen de corroboración y fueron consideradas demasiado prejuiciosas y poco fiables para ser admitidas en el juicio", expresó este sábado la defensa del presunto capo mexicano.



Si bien esos detalles sobre "comadre María" no se utilizaron en el juicio, Cifuentes identificó a esta mujer como el intermediario mediante el cual El Chapo habría pagado al expresidente de México Enrique Peña Nieto USD 100 millones en sobornos en octubre de 2012.



Otros documentos hechos públicos por el tribunal señalan cómo en el escape de prisión de 2001 el Chapo contó con una "red voluntaria" de colaboradores y una planificación "sustancial" por adelantado, y que una vez fugado contrató a medio centenar de personal militar.



Se ha conocido también que el juez ordenó bloquear preguntas a petición de la Fiscalía sobre una reunión del Chapo con la DEA (autoridad antidroga de EE.UU.) mientras éste estaba encarcelado en 1998, en la que se ofreció a dar información sobre "rutas y lugares" que utilizaban los Arellano Félix, sus rivales.



Asimismo, el tribunal mandó a la defensa no revelar ni probar que una de las testigos, Lucero Sánchez, fue violada por El Chapo antes de involucrarse romántica y profesionalmente con él, ya que podría haber intentado "demostrar sesgo" por parte de ella.



Después de tres meses de juicio, esta semana la Fiscalía y la defensa hicieron sus alegatos finales en el proceso por narcotráfico contra 'El Chapo' Guzmán, y a partir del lunes 4 de febrero del 2019 se espera el veredicto de un jurado que podría condenarlo a cadena perpetua.