'El Chapo' comparece ante el juez a menos de un mes del juicio

A falta de menos de un mes para que arranque el juicio en su contra en Nueva York, el narcotraficante mexicano Joaquín 'El Chapo' Guzmán comparece este miércoles, 10 de octubre del 2018, ante el juez en la que puede ser la última vista oral preparatoria antes del proceso en la corte federal del barrio de Brooklyn.

Uno de los temas en la agenda son las mociones presentadas por dos periódicos, 'The New York Times' y 'Newsday', para que la selección del jurado no se realice a puerta cerrada.



El proceso contra el presunto ex jefe del cárte de Sinaloa, que se estima que durará unos cuatro meses, comienza el 5 de noviembre con la elección de los 12 miembros del jurado y sus suplentes.



La intención del juez Brian Cogan es que solo puedan estar en ella dos fiscales y dos abogados defensores -ni siquiera 'El Chapo'-, bajo el argumento de la protección de esas personas.



El magistrado decretó en febrero que el jurado sea anónimo y esté aislado y protegido durante el juicio por agentes armados ante la posibilidad, esgrimida por la fiscalía, de que el entorno de Guzmán pueda actuar contra sus miembros.



La fiscalía tampoco revelará hasta prácticamente el último momento las identidades de los testigos que declararán contra 'El Chapo'. Se estima que muchos de ellos son narcotraficantes que cumplen condenas en Estados Unidos y que las verán rebajadas por su colaboración.



Estados Unidos acusa a 'ElChapo' de introducir toneladas de droga en el país al frente de lo que el Departamento del Tesoro calificó como un "imperio criminal" de tráfico de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas.



Bastaría que fuera declarado culpable en solo uno de los 17 cargos contra él -ninguno de ellos un delito de sangre- para que sea condenado a cadena perpetua. La exclusión de la pena capital fue condición de México para extraditarlo en enero de 2017.



Desde entonces espera juicio en régimen de aislamiento en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York, en Manhattan, considerada una de las prisiones de mayor seguridad del país.