Director del Servicio de Rehabilitación: ‘Chalecos y pistolas eléctricas para guías estaban en bodega’

Desde el inicio del estado de excepción se ha registrado una serie de hechos violentos en las cárceles del país. ¿Se les fue de las manos la situación?

Mire, estamos retomando todo el sistema de rehabilitación social y estamos corrigiendo los procesos anárquicos. Eso ha ocasionado que en algunos centros se presenten disturbios.



Son disturbios extremos. Se han registrado 14 crímenes, pese a que los policías están dentro de las prisiones y los militares, en el primer filtro.



Por su puesto. Pero esto no solo pasa por este tema, sino también pasa por la presencia de organizaciones delictivas, que tratan de arreglar las confrontaciones que han tenido fuera de las cárceles.



Usted, como general retirado de la Policía, sabe que los enfrentamientos entre bandas no son de ahora. Esta vez se ha ahondado el problema.

Esto detonó con anterioridad al estado de excepción.



Pero no han podido controlar la violencia.

Estamos trabajando y estamos logrando frenar esto.



¿Cómo lograrlo si hay guías sin chalecos y sin armas no letales como toletes o pistolas eléctricas?

Estamos corrigiendo todo eso. Mire, hemos tenido chalecos antibalas y armamento no letal en bodegas y estamos distribuyendo este momento. Muchas cosas también pasan por temas de administración de Planta Central y no se han tomado las debidas precauciones. Es el momento de tratar de solucionar los grandes problemas. Pero esto no se resolverá solo en el tiempo que dure el estado de excepción, sino en un tiempo no cercano. Los problemas que se viven son profundos.



Usted dice que había armas no letales embodegadas. ¿Por qué no se entregó a los guías, para que enfrenten la violencia?

Habría que preguntar a las autoridades pasadas. Este material estaba embodegado en el cuartel del Grupo Especial Alpha, en Quito. Ahí estaban 127 pistolas eléctricas. A mí también me costó encontrar eso, porque estábamos en proceso para adquirir armamento no letal y al mes de mi posesión pudimos determinar que sí había. Hoy se ha hecho un control de funcionamiento por parte de la Policía y se encuentran en buenas condiciones y se comenzó a distribuir desde el viernes (26 de junio).



¿Cuántos chalecos antibalas estaban en bodega?

Tenemos alrededor de 100 chalecos que encontramos embodegados. En toletes no tengo el número exacto, pero en años anteriores se ha comprado equipo antimotines y estamos haciendo el respectivo mantenimiento, para que puedan ser usados.



¿También encontraron armas de fuego?

Sí había, pero no nuevas. Unas están en buen estado y otras no. Todo se está clasificando para mejorar.



¿Qué va a pasar con esa gente que no informó que había ese material?

Tiene que ser sancionada. Tiene que ser puesta a órdenes de las autoridades.

Ahora, a los guías tampoco se les forma.



Desde el 1 de agosto todos los aspirantes a seguridad penitenciaria pasaron al sistema Coescop (Código Orgánico de Entidades de Seguridad). Eso quiere decir que desde esa fecha el personal inició su profesionalización dentro del sistema de entidades de seguridad ciudadana. Esto va a ser muy bueno, porque van a tener procesos de motivación, de crecimiento institucional y van a ser capacitados permanentemente. Van a ser especializados en traslado y en custodia de presos. Además, en tratamiento a menores.



Tampoco se ha reclutado a nuevos guías desde hace mucho tiempo.

De la semana del 7 al 15 hacemos el llamado para 500 aspirantes que queremos reclutar, pero dentro de este nuevo proceso de profesionalización. La Policía nos está facilitando tres centros de formación. Solo nos facilitan la infraestructura, pero no se formarán ni como policías ni como militares, sino de acuerdo con su misión.



¿Qué se ha hecho para bajar el hacinamiento que está en el 42%?

Hoy tenemos un hacinamiento del 38,6%. Ha bajado el hacinamiento, pues hemos agilitado el sistema de prelibertades y estamos habilitando espacios físicos.



En equipos, ¿qué han comprado durante el estado de excepción?

Estamos levantando los TDR (Términos de Referencia), para hacer una compra de lo que realmente necesitamos. El lunes pasado se adjudicaron los uniformes para los agentes de seguridad. Estamos por adjudicar la renovación total del CDP de El Inca. En los grandes centros de rehabilitación ya tenemos cuatro sistemas para el registro de personas que ingresan. Nos hacen falta cámaras. En el último amotinamiento de Cotopaxi se nos dañaron 100 cámaras. Estamos solucionado el sistema de la alimentación. Tenemos que hacer un proceso, para ver quién se hará cargo de la alimentación de los presos.



¿Cuándo van a cambiar de empresa que da alimentos? Lleva siete años.

En 10 días podríamos llamar a un concurso.