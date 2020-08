CFN dice que en dos semanas estará lista la valoración del Banco del Pacífico; asambleístas cuestionan posible venta

LEA TAMBIÉN

“Estamos lejos de llegar a la venta. Ni siquiera tenemos la valoración final”. Así lo aseguró hoy, martes 25 de agosto del 2020, el presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Roberto Dunn Suárez, al Pleno de la Asamblea.

El funcionario compareció vía telemática ante el Parlamento para presentar un informe sobre el proceso de valoración y eventual venta del Banco del Pacífico. Él estuvo acompañado del gerente general de la entidad, Eduardo González.



Señalaron que la valoración fue dispuesta el 8 de julio de 2019 a pedido del Ministerio de Finanzas y que esa tarea -que la realiza la firma internacional Bank of América- se la retomó en junio pasado después de haber sido suspendido por la pandemia.



Dunn sostuvo que el informe final será entregado en dos semanas al Ministerio, al Banco Central, al Directorio de la CFN y a la Superintendencia de Bancos, y luego se deberá armar una estrategia para una posible venta.



Por decisión del directorio de la CFN hace un año, refirió, lo relacionado con este proceso se maneja con el carácter de reservado “con la finalidad de salvaguardar los intereses” de los clientes y la sostenibilidad financiera de la entidad.



Dunn dijo que esto se ampara en el Código Monetario y negó que la reserva se aplique por tres lustros, sino mientras se desarrolla la valoración. “Nunca se habló de 15 años ni está escrito”, enfatizó.



“En la resolución del directorio no se menciona nunca los 15 años. En lo que los señores asambleístas han mencionado el tema de los 15 años es en mi contestación hecha al Cpccs, en la cual en la parte pertinente yo lo que hago es transcribir la norma de la ley. No son mis palabras, es la norma de la ley, entre comillas, donde expongo todo lo que dice la norma y donde mencionan los 15 años, no es lo que digo yo”, sostuvo ante la insistencia del Pleno.



Argumentó que en el informe de valoración constará el know how (capital intelectual y estrategia) como bien intangible protegido, que en caso de ser revelado al público y a la competencia ocasionaría una disminución y a la vez un perjuicio en la oferta de una potencial venta.



La comparecencia fue solicitada por el coordinador del bloque de Creo, Luis Pachala, quien demandó que este proceso se realice de manera pública. "¿Existe o no un proceso de desinversión? ¿En qué etapa está?”, inquirió el legislador.



Esteban Albornoz, del bloque de AP-aliados, César Rohón, del PSC, exigieron la desclasificación de la información o que, si lo amerita, sea entregada de forma reservada a la Asamblea.



Señalaron que se trata del segundo banco más importante del país. “No cabe la reserva cuando ya se valoraron sus activos”, agregó Cristóbal Lloret, coordinador del correísmo, quien llamó a revisar la pertinencia o no de la venta.



“¿Por qué queremos monetizar el patrimonio que es rentable? ¿Cuáles son las razones de querer venderlo?”, insistió Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática.



La socialista Silvia Salgado, Fernando Flores, de Creo, Israel Cruz, del BIN, entre otros, expresaron abiertamente su desacuerdo con la posible venta.



Los asambleístas insistieron en que la reserva, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información, solo cabe en dos casos: aquellos expresamente establecidos como tal en las leyes y por motivos de seguridad nacional.



Tras la comparecencia, que tomó más de dos horas, la Asamblea aprobó una resolución para que la información sea entregada por la CFN de manera reservada.