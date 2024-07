La Corporación Financiera Nacional (CFN) otorgará garantías parciales para la obtención de créditos productivos de pequeñas y medianas empresas (pymes) en Ecuador. Esta medida es parte del programa de apoyo al sector productivo del país, señaló Iván Andrade, presidente del Directorio la CFN.

Andrade explicó que el programa consiste en la entrega parcial de garantías, de hasta el 50% de lo requerido, para que las pymes puedan acceder a préstamos en bancos privados, que tengan convenios con la CFN.

El sistema estará operativo desde finales de julio de 2024 y busca beneficiar a 5 000 pequeñas y medianas empresas.

La CFN prevé entregar 200 millones de dólares a bancos privados como garantías parciales de préstamos para pymes entre agosto y diciembre de 2024. El monto es parte del Fondo de Garantías, que cuenta con 80 millones de dólares provenientes del Banco Mundial y el resto proviene de la misma CFN.

¿Cómo funcionan las garantías parciales?

Las garantías parciales de un Fondo de Garantías funcionan como un seguro para los préstamos que dan los bancos. Si una persona no puede pagar su préstamo, el fondo ayuda a cubrir una parte de esa deuda. Esto hace que sea más fácil obtener préstamos y reduce el riesgo para los bancos, ya que saben que no perderán todo su dinero si alguien no puede pagar.

Los montos del Fondo de Garantías se gestionan a través de los bancos privados. Las garantías parciales que entregará la CFN depende de la calificación de riesgo que tenga cada una de las pymes. Van del 30% al 50% del monto de garantía requerido. Con un plazo de tres años.

Las actividades que garantizará de forma parcial la CFN son las relacionadas con manufactura, servicios, turismo, agricultura, ganadería, silvicultura, acuicultura, pesca y comercio exportador. Debe estar incluidas dentro de las actividades económicas de riesgo bajo y moderado, de acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión ambiental y social de la CFN.

Según Andrade, para que sea posible la entrega de garantías parciales se fortaleció el marco regulatorio del Sistema de Garantías Crediticias.

En esta primera fase, el Sistema de Garantías Crediticias de la CFN para créditos de las empresas permitirá acceder a créditos productivos nuevos. También, para mantener aquellos que requieran una primera solución de obligaciones. Esto se dará siempre que el origen no sea de los programas de crédito de segundo piso de la CFN, por un monto de 200 millones de dólares.

El programa completo de apoyo al sistema productivo sería por 690 millones de dólares. Esto implicaría más de 21 000 beneficiarios aproximadamente.