César Montúfar: ‘El veto total enviado por el Ejecutivo fue acertado’

César Montúfar puso la alerta sobre una posible modificación al delito de asociación ilícita en la Ley Anticorrupción de la Asamblea. Esa normativa fue vetada por el Ejecutivo. Además, su denuncia por delincuencia organizada contra Rafael Correa empezó a indagarse oficialmente por la Fiscalía desde el miércoles.

¿Qué opina sobre el veto que envió el Presidente?

Fue una gravísima equivocación de la Asamblea. Era una ley que no le correspondía el nombre, no solo por el artículo (asociación ilícita), sino porque cambiaba otras leyes que, en vez de favorecer este difícil trabajo de las instituciones para luchar contra la corrupción, más bien facilitaban la impunidad. Lamentablemente, tuvo el voto de 107 asambleístas. La decisión de vetarla totalmente fue acertada.



Los asambleístas dicen que su análisis de que Jorge Glas se pueda acoger a un beneficio es hilar demasiado fino...

El tema es si el Código Penal tiene más de 300 tipos penales, por qué en este momento se reforma específicamente ese. Es algo que al menos para mí es sospechoso. Y por qué si ya se reforma se hace en el contexto del juicio al exvicepresidente Glas, cuando la sentencia está en casación, para que ponga un recurso de revisión.



¿Por qué pidió que se investigue el delito de delincuencia organizada en el caso de Rafael Correa y ocho funcionarios?

Porque en el Ecuador, en el correísmo la corrupción dejó de ser el resultado de la acción ilegal de manera aislada. Mi hipótesis es que durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana dejó de ser eso y se transformó en un tipo de corrupción institucionalizada. Es decir, fue planificada.



¿Cuál debería ser la estrategia de la Fiscalía en este juicio por delincuencia organizada?

Sostengo que la estrategia debe ser acusar por el delito de delincuencia organizada. No tiene que llevar a lo que ocurrió en el juicio de Glas, en el cual se probó asociación ilícita, pero hubo elementos suficientes de cochecho, testaferrismo, lavado de activos. Si se hubiera aplicado el artículo 20 del COIP todos los delitos debieron ser procesados en el mismo juicio.