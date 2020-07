César Monge renuncia a la presidencia de CREO; se tratará de un cáncer digestivo

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

César Monge renunció a la presidencia del movimiento CREO de Guillermo Lasso, quien buscará por tercera vez la Presidencia de Ecuador.

El anuncio lo hizo a través de un comunicado difundido este sábado 18 de julio del 2020. En el documento informa que se tratará de un cáncer digestivo.



“Hoy lamentablemente debo hacer un paréntesis en este camino para enfocarme en salvar mi vida frente a un cáncer que afecta mi sistema digestivo. He tomado la decisión de escribir esta nota pública, pues no quiero dejar de actuar como siempre lo he hecho, con frontalidad y transparencia, más aún frente a la adversidad”.

Nota pública

Ing. César Monge O. pic.twitter.com/EtM7XwyRzm — Movimiento CREO Ecuador (@CREOEcuador) July 19, 2020

Señaló, además, que con su familia se compromete a luchar con todas sus fuerzas. “A Dios mi promesa de mantener la fe, y a todos los ecuatorianos que buscan un verdadero cambio en nuestro país”.



En esa línea, pidió a los ciudadanos mantener ese compromiso para lograr un Ecuador más justo, solidario y de oportunidades para todos.