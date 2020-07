Presidente de la Asamblea dice que Romo debe ser la Vicepresidenta de la República

LEA TAMBIÉN

El titular de la Asamblea, César Litardo (AP), descartó este martes 14 de julio del 2020 que esta Función pueda devolver la terna presentada por el primer Mandatario, Lenín Moreno, para la designación del nuevo Vicepresidente de la República.

“La designación del Vicepresidente debe ser en esta semana, la norma es clara y no señala la posibilidad de que la terna pueda ser devuelta”, subrayó en su cuenta de Twitter.

Litardo apuntó que convocará al Pleno entre viernes o sábado ( 17 o 18 de julio del 2020) para tomar una decisión, y comprometió el respaldo de los 38 asambleístas del bloque de Alianza País (AP) y sus aliados para que María Paula Romo, quien encabeza la nómina ocupe el cargo.



Para una decisión, el artículo 150 de la Constitución requiere de 70 votos en el Parlamento. El PSC y el correísmo han anticipado que no votarán. El oficialismo depende de otros bloques como Creo, BIN y el BADI.



La idea de devolver la terna, remitida el viernes pasado por el presidente Lenín Moreno, tras la renuncia de Otto Sonnenholzner, fue sugerida por asambleístas como Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), aunque Litardo insistió en que eso no está previsto en la Ley.



El Presidente de la Asamblea también aclaró que el artículo 149 de la Constitución no prohíbe la designación de una persona de la terna que esté en funciones, pues esta restricción aplica solo para los cargos de elección popular.



Con ello desvirtuó el criterio de constitucionalistas como Ismael Quintana, quienes señalaban que Romo no podía integrar la terna por ejercer como Ministra de Gobierno. Tampoco Juan Sebastián Roldán, secretario de Gabinete, y María Alejandra Muñoz, directora de Aduanas.

La Asamblea tiene de plazo hasta el 9 de agosto para escoger al cuarto vicepresidente del Gobierno de Lenín Moreno.