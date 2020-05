César Litardo, presidente de la Asamblea, asegura que las leyes aprobadas buscan salvar vidas

LEA TAMBIÉN

Mediante una cadena nacional el presidente de la Asamblea, César Litardo, aseguró que las leyes de Apoyo Humanitario y para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas fueron aprobadas entre el pasado 15 y 16 de mayo del 2020 con el fin de salvar vidas y reactivar la economía. Estas declaraciones las hizo la noche de este 17 de mayo.

Como puntos destacables en las Ley de Apoyo Humanitario, resaltó que esta garantiza la atención médica. El IESS extenderá por 60 días la cobertura, a pesar de que se haya dejado de aportar. Aclaró que la Asamblea no dio paso a contribuciones de ningún tipo.



Sobre los servicios de salud privados, el titular de la Asamblea aseguró que los seguros y servicios de salud no podrán suspender su atención o cancelar las pólizas.



Además, destacó que se garantiza el derecho a la vivienda y se prohíbe subir el costo de los servicios básicos y el Internet y estos no serán cortados por falta de pago. También amplió que se reducirá el 10% del valor de la planilla de luz.



En cuanto a la Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas aclaró que la misma garantiza la autonomía y la independencia administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), y de las entidades de seguridad social. Así aseguró que ninguna “autoridad podrá disponer de ellos”.

La aprobada Ley de Apoyo Humanitario fue entregada el sábado 16 de mayo del 2029 por la Asamblea al Ejecutivo. El Presidente de la República tiene hasta 30 días para pronunciarse sobre la normativa antes de que sea publicada en el Registro Oficial.