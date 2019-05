César Litardo: Mi objetivo es bajar al mínimo el nivel de conflictos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Entrevista a César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional.



¿Por qué cree que fue escogido para ocupar la Presidencia de la Asamblea?

Creo que la Asamblea necesita un momento de consensos y de acuerdos, y que tal vez en las características de mi persona se pueden encontrar esos atributos.



Sus amigos de Quevedo lo recuerdan como un buen arquero (el día de la posesión le llevaron una bandera del club deportivo de la localidad)…



¿Escuchó que tuve la ­posibilidad de poder llegar a un equipo grande del fútbol ecuatoriano? Tal vez tenía algunas cualidades importantes (risas).



¿Se siente preparado para ejercer la Presidencia de la Legislatura?



Cada vez que asumimos un reto más grande la responsabilidad aumenta. Nos sentimos preparados y, más que preparados, comprometidos con dar nuestro mayor esfuerzo.



¿Cuál será el punto de partida de su gestión?



El hecho de que hagamos una agenda de trabajo y legislativa seria, realizable, que tenga una posibilidad de ser medida en el corto y mediano plazos, que sea una agenda de calidad, no de cantidad. Más allá de que hay 600 leyes que se han presentado con reformas y 180 proyectos que están en trámite en las comisiones.



¿Cómo agilitar o priorizar el trámite?



Allí hay que priorizar en los ejes de seguridad, trabajo, desarrollo. También hay que buscar mecanismos que permitan procesar de mejor manera los cambios en el orden del día, que muchas veces nos quitan el tiempo para temas que son importantes, pero no urgentes.



¿Se retomará la agenda que dejó pendiente Elizabeth Cabezas?



Me parece que es parte del inicio del trabajo. Se hizo una agenda que permitió tener algún tipo de productividad importante. Sobre esa base hay que hacer un análisis y redefinir prioridades.



¿Cómo piensa mejorar la coordinación con el Ejecutivo?



Hay que buscar mecanismos para mejorar la coordinación con todos los poderes del Estado.



¿Es partidario de que el Pleno sesione tres veces por semana?



Las veces que sean necesarias. No tres, pueden ser cuatro, cinco, lo importante es que vayamos cumpliendo los objetivos que el país necesita.



¿Se debería seguir con las comisiones ocasionales?



Creo que ahora el nivel de incidencia va a bajar. Me parece que las comisiones (permanentes) deben asumir ya su papel en cada uno de sus ámbitos.



¿Cómo va a trabajar sin una mayoría que lo respalde en el CAL?



Tampoco teníamos mayoría hace un año, cuando Elizabeth Cabezas asumió la Presidencia de la Asamblea. Creo que no va a haber dificultad de llegar a acuerdos mientras nos mantengamos en la agenda que hemos planteado en el tema de desarrollar leyes en función del empleo, la seguridad ciudadana, el desarrollo económico; una Asamblea independiente, que priorice el control político, la fiscalización.



¿Qué políticas aplicará para la gestión de los pedidos de información?



La Ley es clara. Lo que yo podría prever es definir quizá una metodología donde podamos mejorar este proceso. Los asambleístas tienen la facultad clara de solicitar información cuando lo requieran.



¿Cómo mejorar la confianza de la ciudadanía en la Asamblea?



La eliminación de conflictos va a ser importante para poder generar una mejor aceptación de la Asamblea. Y quienes estamos al frente, los asambleístas, debemos visitar los territorios para poder obtener de primera mano cuáles son los criterios, las preocupaciones de la gente.



¿Qué se verá de diferente en relación con lo que ha venido pasando en la Legislatura?



No puedo hablar sobre algo que no puedo controlar. Esta es una Asamblea con criterios políticos diversos. Yo podría decir que no soy una persona que se deja provocar fácilmente. Y trataré al máximo, como uno de los objetivos que me he planteado, el hecho de bajar la posibilidad de los conflictos dentro de la Asamblea.



¿El acuerdo legislativo al que llegaron AP, Creo y el BIN tiene solidez como para perdurar?



Nadie garantiza que sea sólido. Simplemente lo garantizamos nosotros mismos con nuestras acciones. En la medida en que estos acuerdos permitan generar una gobernabilidad interna, no van a existir problemas.



¿Cómo va a ser su relación con los asambleístas correístas y el Partido Social Cristiano?



Siempre estaré abierto al diálogo; entendiendo las diferencias políticas, que no tienen que llegar a la generación del caos.



¿Es justo que los asambleístas del bloque del correísmo se quedaran fuera del CAL y de dirigir las comisiones?



La política tiene sus variantes. Es otro momento político que vive la Asamblea; ellos van a formar parte de todas las comisiones, eso les corresponde por ley, así que en principio no creo que haya ningún tema que ­esté fuera del ámbito político y democrático.



¿Cómo se vinculó a Alianza País?



Tiempo atrás, con un grupo de amigos decidimos apoyar este proyecto. Creíamos en un inicio que era un proyecto que generaba una posibilidad de cambio; me parece que en el camino se fue ­desviando un poco de ese objetivo. A mí me parece que uno de los principales errores es no reconocer ese proceso como tal.



Hoja de vida

César Litardo, 40 años.

Inició su vida laboral a los 22 años, como académico universitario en Quevedo. Es Ingeniero Comercial. Incursionó en la política como concejal. En el actual periodo legislativo ha formado parte de tres comisiones.