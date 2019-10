Presidente de Asamblea convoca a reunión de bancadas y pide proyecto del Ejecutivo

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), convocó para la tarde de este lunes, 7 de octubre del 2019, a una reunión ampliada del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) y de los jefes de bancadas para consensuar una postura “de manera orgánica y democrática” frente a la situación que vive el país.

“Hay que analizar qué dicen. Me parece que en lo que sí coinciden la mayoría de las bancadas con las que hemos hablado es que nadie se va a prestar para el juego de la desestabilización, desde la Asamblea siempre vamos a trabajar en ese proceso de darle estabilidad democrática al país”, dijo.



Litardo manifestó que un pedido hecho por el grupo correísta para que convoque a una sesión extraordinaria con el propósito de que el Pleno revoque el Estado de Excepción, que fue decretado el jueves pasado por el Ejecutivo, no cumple con los requisitos legales.



“Esta no es la posición de una sola bancada, tiene que ser la posición de todas las bancadas, en mayoría, en un ente democrático como la Asamblea, y en ese contexto vamos a resolverlo hoy con todas las bancadas y el CAL ampliado”, reiteró.



Gabriela Rivadeneira, asambleísta del correísmo, insistió en la propuesta de adelantar las elecciones generales para escoger un nuevo Presidente de la República e integrantes de la Asamblea, que están previstas para 2021.



“Nos parece viable en este momento, todavía estamos a mitad de periodo presidencial, y si llevamos llevar un frente de un gran debate con madurez, con una propuesta económica, política, económica, social y viable para la ciudadanía, entonces ¿Por qué no adelantar las elecciones?”, manifestó.



El coordinador de Creo, Luis Pachala, replicó que su bancada no se prestará “para hacer el juego al correísmo”. Mientras tanto, su coideario Fernando Flores retó a los legisladores de la Revolución Ciudadana a que renuncien a sus puestos, si creen que con eso se solucionará la crisis.



“Ellos no tienen argumento político para basar sus luchas sociales porque ya el pueblo ecuatoriano se dio cuenta que durante diez años acabaron con este país”, sostuvo Flores.



En ese sentido también se pronunció el asambleísta de Pachakutik, Jaime Olivo, quien puntualizó que el movimiento indígena jamás se prestará para desestabilizar la democracia. Sin embargo, demandó que se levante el Estado de Excepción.



A su vez, el Presidente del Parlamento reconoció el derecho a la protesta en el país, pero llamó a que esto se lo haga “en el marco del respeto al prójimo y a la propiedad privada”. Y exhortó al Ejecutivo para que “de manera inmediata” envíe su propuesta de reforma económica-laboral.



Luego de que llegue el documento, dijo Litardo, “la Asamblea actuaría de manera inmediata, incluso la propuesta es crear una mesa de trabajo de varias bancadas para analizar qué medidas compensatorias la Asamblea propondría dentro del marco de esta ley”.