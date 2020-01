César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, da por ‘subsanada’ la reforma tributaria

LEA TAMBIÉN

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), defendió este jueves 2 de enero del 2020 la resolución con la que el Pleno de la Asamblea envió al Registro Oficial la Ley Orgánica de Progresividad y Simplicidad Tributaria el pasado 31 de diciembre de 2019.

“Una vez que se agotó todo el debate, que ya en la Asamblea no había una situación más que realizar, el Pleno de una manera importante se pronunció al respecto de la publicación. Así que ya es un tema que me parece que está subsanado, más allá de lo que se diga o no”, expresó.



Litardo sostuvo que en la sesión 647 del lunes pasado se dio por superado “el vacío legal” que, según dijo, se identificó cuando en el Parlamento hace dos semanas no hubo los 91 votos necesarios para ratificarse en una disposición que había sido objetada por el presidente Lenín Moreno.

#LitardoEnMedios | En vivo 📡 por @teleradioec, inicia la entrevista al presidente del Legislativo, @cesarlitardo, para abordar temas de coyuntura nacional. Míralo 👉🏻 https://t.co/KaUb61Wl1K — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) January 2, 2020

En declaraciones a Teleradio, el asambleísta resaltó que más del 90% del bloque de Alianza País participó de la decisión de enviar la Ley al Registro, lo que implicó un allanamiento tácito al artículo en el cual se establece un impuesto a los dividendos a personas naturales y jurídicas extranjeras.



La moción tuvo el respaldo de sus aliados, entre ellos el bloque de Creo e independientes, con lo que la resolución obtuvo 61 votos de entre 72 legisladores presentes en el hemiciclo.

Entretanto, Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, anunció que el gremio prepara una demanda de inconstitucionalidad a dicho proyecto, con el argumento de que se pretende aplicar un tributo de manera retroactiva.