César Cárdenas denunció intimidación tras denuncias

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

César Cárdenas, principal del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos de Guayaquil, denunció en la Fiscalía del Guayas una supuesta intimidación en su contra. Él llegó hasta las instalaciones de la institución la tarde de este martes 25 de junio del 2019.

Él afirmó que tras hacer públicas varias irregularidades en la hoja de vida que presentó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Carlos Tuárez.



“Se ha manifestado una serie de insultos, improperios y amenazas por parte de gente que está a favor del cura José Tuárez, llegando al colmo de convocar a personas o grupos de personas para que vengan a la oficina del Observatorio”, explicó Cárdenas. Los agravios, según la denuncia, se hicieron a través de las redes sociales.



“A formar un grupo para visitar en la puerta de su casa”, reza uno de los mensajes, cuya fotocopia fue adjuntada a la denuncia que se presentó. Otro mensaje dice: “me parece que se le debe visitar”.



Cárdenas convocó a los medios de comunicación el pasado19 de junio. Ese día explicó que hubo irregularidades en la inscripción de la candidatura de Tuárez para el organismo de control.



“Toda la información contenida en la hoja de vida, en el formulario de postulación, está bajo juramento y cuando uno notariza y dice que lo que establece en su hoja de vida es verdad, todo lo que está ahí debe ser verdad, pero hemos encontrado cosas que no existen y cargos que no ha ostentado”.



Detalló que al menos cinco puntos no coincidían. Uno de ellos es que Tuárez habría especificado que fue director del convento máximo Santo Domingo de Guzmán. Pero según un certificado de la Orden de Predicadores Padres Dominicos ‘Santo Domingo de Guzmán’, “nunca ha sido director ni párroco”. Éste documento tiene fecha del 13 de junio pasado.