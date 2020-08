La cerámica plana cumplirá nuevas exigencias para ingresar al Ecuador

LEA TAMBIÉN

El Comité de Comercio Exterior (Comex) emitió el pasado 21 de agosto de 2020 una resolución donde establece exigencias para la importación de cerámica plana. La medida entrará en vigencia en un plazo de 45 días, una vez que sea publicada en el Registro Oficial.

La primera medida consiste en implementar como documento de soporte el registro de importadores de baldosas. Ese documento deberá ser autorizado por la Subsecretaría de la Calidad del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, a través de la Dirección de Control y Vigilancia de Mercado y aplicará para los regímenes de importación para el consumo y admisión temporal para perfeccionamiento activo.



Otra disposición es que el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador deberá realizar aforo físico a todas las importaciones de cerámica. Además, se delega a la Subsecretaría de la Calidad del Ministerio, a través de la Dirección de Control y Vigilancia de Mercado, establecer los requisitos y elaborar la guía, instructivo o procedimiento para la obtención y emisión de la autorización para el registro de importadores de baldosas cerámicas.



Los importadores, también, deberán cumplir con los siguientes como una declaración juramentada ante notario público por parte del importador, indicando específicamente que conoce al productor y/o comercializador de la cerámica...



Adicionalmente, deberá adjuntar el test de calidad otorgado por la autoridad competente que incluya lote de fabricación y formato a ser importado o en su remplazo el Sello de Calidad INEN.



El representante de la Asociación de Importadores de Cerámica Plana, Iván Maldonado, dijo que su gremio solicitó una reunión con el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, para solicitarle explicaciones y aclaraciones sobre esta resolución y allí determinar si se puede o no cumplir.



En agosto de 2020, el ministro de Producción y Comercio Exterior, Iván Otaneda, dijo que, ante el archivo del pedido de salvaguardias solicitado por los productores nacionales, se aplicarán otras medidas frente a las distorsiones en el mercado y así proteger al sector nacional.



La primera, anunció, fue la duda de origen para las importaciones de este tipo de producto. La segunda fue el aforo físico a la totalidad de la cerámica plana que ingresa al Ecuador y la tercera es la aplicación del reglamento técnico, que está relacionado con el control de la calidad.



Maldonado dijo que, en la actualidad, se colocó una duda de origen a las importaciones de cerámica plana que ingresan desde Colombia y Perú porque sospechan que pueden llegar desde China. “Eso ha causado retrasos en la nacionalización. Antes lo hacíamos en un plazo máximo de cinco días y, ahora, lo hacemos entres 20 y 30 días. Eso ocasiona que los costos se dispararon por los gastos en los puertos”.



El importador señaló que les solicitan una garantía aduanera equivalente al 65% del valor CIF (costo, seguro y flete) de la importaciones y ese requisito implica otro costo en la aseguradora o entidad financiera.



Una vez que se nacionalice la carga, agregó Maldonado, se debe cumplir con otro trámite que es la verificar del origen de la mercadería y están invulucrados los ministerios de Ecuador, Colombia y Perú y la Senae. “Si no se llega a verificar estamos sujetos a que nos ejecuten la garantía, eso nos causaría un daño gigante, sería una quiebra”.



Maldonado dijo que, en la actualidad, el volumen importación se ha reducido un tercio de lo que ingresaba al Ecuador y “ahora nos econtramos con una nueva resolución que la estamos estudiándola”.



Según el director ecconómico de la Cámara de Comercio de Quito, David López, la resolución no guarda coherencia con una política de apertura que promulga el Gobierno y genera un mal precedente para otros productos. “Esta decisión, también, puede implicar un riesgo para las exportaciones porque en el pasado cuando se aplican la medida de duda de origen hay represalias similares de otros países”.