¿Centros comerciales y templos abrirán solo con semáforo en amarillo? Romo explica alcance de resolución del COE

En entrevista con EL COMERCIO, la funcionaria de Gobierno se refirió a la autorización otorgada por el COE a los centros comerciales y a los templos religiosos en el país, que cerraron por la emergencia sanitaria declarada el 16 de marzo del 2020, cuando entró en vigencia el estado de excepción para contener la propagación de la pandemia del covid-19.

En entrevista con EL COMERCIO, la funcionaria de Gobierno se refirió a la autorización otorgada por el COE a los centros comerciales y a los templos religiosos en el país, que cerraron por la emergencia sanitaria declarada el 16 de marzo del 2020, cuando entró en vigencia el estado de excepción para contener la propagación de la pandemia del covid-19.



A continuación, parte del diálogo mantenido con la funcionaria el sábado 23 de mayo del 2020.



¿Qué pasa con los templos y centros comerciales?



Gracias porque su pregunta habla de dos cosas. Una es de templos y otra de centros comerciales. Son dos cosas separadas. Habrá apertura de templos, pero no se están autorizando reuniones ni eventos masivos. Lo que dice el protocolo es que cuando un cantón esté en amarillo se autorizará la apertura del templo, pero no la misa.



Me explico: El templo puede abrirse en amarillo. Abrir sus puertas a las personas que tienen una necesidad religiosa personal de ir; pueden visitar el tempo hasta por 15 minutos cada uno. No va a haber celebraciones, se van a organizar confesiones y comuniones; no masivas, sino para las personas que individualmente lo visiten.



Apenas en (semáforo) verde se podrá hacer misas con la mitad del aforo permitido, con protocolos de bioseguridad en los templos. Hay una señalización en las iglesias. Yo he tenido videoconferencia con la Conferencia Episcopal. Ellos han tenido un grupo de expertos asesorándoles.



El protocolo está extremadamente bien hecho y han conseguido donaciones de alcohol, de oxímetros, termómetros, han entrenado a personas para hacer el ingreso y han hecho una selección porque tienen personas que, por su edad, sacerdotes que por su edad, no van a poder abrir sus parroquias. Entonces, han reorganizado las parroquias para no poner a las personas que tienen riesgo de contagios. Pongo estos ejemplos solamente para decir que esto se ha tomado con extrema responsabilidad.



Las iglesias evangélicas, a los pocos días de la Conferencia Episcopal, también presentaron su protocolo. Entiendo que trabajaron juntos. Hay muchas cosas que hacen parte del mismo protocolo. Está regulado hasta el tema de los parqueaderos, entradas, etc. Y, en este caso de las iglesias evangélicas, nos hemos demorado un poco más, probablemente la autorización salga el lunes o después del COE del miércoles, porque había unas pocas cosas que corregir en los protocolos. Se hablaba de la utilización de guantes y eso se desaconseja. Eso se está revisando en el protocolo.



Pero en amarillo se autoriza la apertura del templo y que las personas puedan asistir individualmente con un máximo de 15 minutos. No están autorizadas todavía las misas.



¿Qué pasa con los centros comerciales?



Tenemos una regulación especial. Los comercios se autorizan en amarillo. Entonces, todos los comercios empiezan a funcionar en amarillo. En los comercios se permite el 30% del aforo. En el caso se los centros comerciales se necesitaba una regulación especial, porque tienen baños, patios de comidas, tienen ascensores. Entonces, no es solamente como cualquier comercio que solo se autoriza la apertura y que cuide el aforo, sino que tienen un protocolo especial que ya está autorizado para cantones con semáforo en amarillo.



El protocolo incluye el tema de manejo de desechos, la prohibición de uso de ascensores de manera general, solamente se va a permitir a personas con discapacidad.



Se hace una regulación especial para el patio de comidas. Los patios de comida se han readecuado. Es decir, físicamente se han bloqueado los espacios o se han retirado mesas y sillas para el mínimo de aforo y, a su vez, dentro de los sitios se están aplicando los protocolos para la preparación de alimentos.



Se permite para consumir en un aforo mínimo o para llevar o desde ahí entregas a domicilio; siguiendo la regla de que el comercio se abre con un porcentaje menor del aforo y con una regulación especial porque los centros comerciales implican otra actividad además del comercio.



¿Entonces los centros comerciales abrirán a partir de que entren en amarillo las ciudades?



Así es, exactamente.



En esta semana, que empieza el lunes 25 de mayo ¿cuántas ciudades van a pasar al amarillo o cuántas al verde?



Al verde solamente tenemos previsto a Aguarico. Es la única ciudad en verde. Y al amarillo creemos que serán 50 cantones en esta semana.