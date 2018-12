Los centros BBB en Quito ponen su esperanza en Navidad

LEA TAMBIÉN

Hay pantalones y chompas en exhibición. También se observan zapatos en oferta y artículos varios para el hogar. “De todo como en botica”, podría ser la frase que mejor define a los Centros Comerciales del Ahorro, más conocidos como los BBB (bueno, bonito y barato).

En Quito funcionan 10 de estos centros comerciales y ocho se ubican en el Centro Histórico. Sus dirigentes y comerciantes tienen puestas sus esperanzas en la época navideña para recuperar algo de la inversión de este 2018, un año en el que nos les fue muy bien.



Son las 14:00 del miércoles 5 de diciembre del 2018. Por los corredores del Centro Comercial Granada, ubicado en la esquina de las calles Chile y Cuenca, no hay mucha gente comprando o averiguando precios.



En uno de los locales, Jaqueline Pillajo oferta un par de zapatos. Logra convencer al cliente para que se los pruebe y, cuando el posible comprador se ve interesado, empieza el regateo. “Todos los zapatos son de buena calidad y muy económicos”, le dice Pillajo para convencerlo.



Pillajo aún no recupera la inversión hecha para este año y confía en que, una vez que terminaron las fiestas de Quito y cuando la gente obtenga su decimotercer sueldo, las ventas se reactiven.



En el Centro Comercial Hermano Miguel también se repite la escena. Hay pocos clientes comprando y cada vendedor se esfuerza con los visitantes para que, al menos, se prueben sus productos.



Hemilda Arco vende ropa. Dice que todo el año ha sido flojo. “Ni siquiera en la época de inicio de clases hubo el movimiento que esperábamos”, cuenta. Para esta temporada ha bajado sus precios al máximo para atraer clientes. Tiene zapatos desde USD 10.



Por los corredores del Centro Comercial La Merced, aunque no es parte de los BBB, la situación no es distinta. Hay más variedad en la oferta. Según Edgar García, presidente de la Asociación de Comerciantes, venden productos importados de otros países.



Allí, un pantalón puede costar hasta USD 35 y una chompa, USD 40. En ese lugar hay 400 locales. Ese centro comercial tiene una particularidad: la gran cantidad de personas provenientes de Asia que son dueños de los locales.

Aunque eso genera mejores ofertas, para García también es una desventaja. “No son dueños únicos. Tienen la posibilidad de invertir más porque son grupos”. En el caso de García, para las ventas de Navidad invirtió USD 10 000.



Para Luis Enrique Cuenca, presidente del Centro Comercial Granada, la crisis económica que ha experimentado el país y las ventas informales son los dos fenómenos que inciden en las ventas bajas.



Una muestra del incremento en las ventas informales es la calle Chile, justamente en donde se ubica el Centro Comercial Granada.



En la Chile, entre Pichincha e Imbabura, se puede encontrar personas que venden desde aretes hasta zapatos en los tramos que ahora son peatonales. Sus precios son aún más bajos que los de los BBB.



Al referirse a la falta de dinero, Cuenca asegura que no hay otra opción que esperar a que el negocio mejore. Sobre la incidencia de las ventas informales en los sectores aledaños a los Centros Comerciales del Ahorro, ya existe un plan que trabajaron en conjunto con el Municipio de Quito.



Juan Zapata, secretario de Seguridad del Municipio, presentó un plan para la época navideña que tiene la finalidad de controlar las ventas informales. El primer paso fue incrementar el personal de la Policía Metropolitana para controlar el uso del espacio público en el Distrito.



Para la época navideña se destinarán 300 policías Metropolitanos que se ubicarán en los alrededores de los Centros Comerciales del Ahorro y en los mercados.



Ese mismo personal será el encargado de socializar la normativa sobre la prohibición de las ventas en el espacio público. Después, según Zapata, se iniciarán con las sanciones.



De acuerdo con la normativa del Distrito, la multa por uso indebido del espacio público es del 50% de un Salario Básico Unificado y la retención de la mercadería.



Angelita Cueva es representante de los Centros Comerciales del Ahorro. Según los datos con los que cuenta las bajas en sus ventas han sido de hasta un 70%. Dice que ellos no se oponen al trabajo de la gente sino a la ilegalidad y explica que sus comerciantes pagan por los locales.

Los datos que registra el Municipio revelan que en Quito hay unos 8 000 comerciantes informales. Como referencia, según la Agencia Distrital de Comercio, en mercados y BBB hay 700 plazas disponibles.