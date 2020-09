La centroizquierda suma esfuerzos para finiquitar una alianza

LEA TAMBIÉN

La centroizquierda lanza los últimos dardos para alcanzar un acuerdo político para enfrentar las elecciones del 2021. El discurso de unidad tomó protagonismo en la tendencia, una vez que Creo y el Partido Social Cristiano (PSC), otrora rivales políticos, se juntaron a pesar de que siempre han buscado la hegemonía en la derecha.

Lograrlo no es una tarea fácil, reconocen los dirigentes de la Izquierda Democrática (ID), Juntos Podemos, Concertación y Democracia Sí. Coinciden en que un factor desfavorable es el que no hay la intención de sacrificar candidaturas en pro de un programa de trabajo nacional.



Paúl Carrasco, presidenciable de Juntos Podemos, explicó que actualmente hay tres bloques claros de candidatos para los comicios próximos: “El Gobierno, que tiene candidatos en todos los partidos; el correísmo y obviamente la derecha”.



Aunque cree que el electorado quiere hoy una nueva alternativa, alejada a esos sectores mencionados, dijo que la centroizquierda no ha logrado definiciones para acaparar a los ciudadanos descontentos con la política tradicional. Hay diálogos con Concertación.



“Hemos conversado con todos los sectores de la centroizquierda, pero se nos dificulta porque no se logra emparejar una sola lista de la tendencia. Lo cierto es que con Guillermo Lasso está descartado, no hay opción. Con Yaku Pérez no descarto conversar”.



Pérez, precandidato de Pachakutik, en entrevista radial, aseguró ayer que no cerraba las puertas para dialogar sobre unidad con los grupos del centro hacia la izquierda, excluyendo a la derecha y al correísmo.



En Concertación, el dirigente Alfredo Carrasco agregó que se hará “todo el esfuerzo hasta el último minuto”. Aunque no adelantó detalles, manifestó que este día se daría a conocer alguna definición sobre una posible alianza. Este Diario conoció que podría concretarse algún tipo de acuerdo político con Podemos, de Carrasco.



La legisladora y precandidata a la reelección de la ID, Wilma Andrade, afirmó que es complejo armar un frente del sector. Sin embargo, ayer estaba previsto que la lista 12 se reuniera para analizar el tema de las alianzas.



Andrade contó que ya hubo un esfuerzo para lograr una propuesta programática con Concertación, Democracia Sí y otros grupos, pero hace dos meses cada organización lanzó sorpresivamente sus precandidaturas. “Queríamos un planteamiento que nos unifique, que nos cohesione, pero se fueron sin despedirse”.



La legisladora consideró que en la ID están abiertos para los diálogos. “Hay que hacer el esfuerzo último”.



No obstante, Gustavo Larrea, precandidato de Democracia Sí, dijo que ya “los hechos cierran esa posibilidad”. Explicó que cada tendencia ya eligió a sus candidatos: la derecha con Guillermo Lasso y la izquierda con Yaku Pérez. Y que en su tendencia ellos son los máximos representantes al ser la primera “fuerza emergente” del país.



“En la centroizquierda está Democracia Sí, que es la segunda fuerza política del país y que en las seccionales obtuvo el 14% de los votos, claramente representamos a la tendencia de la centroizquierda”.

El analista político César Ulloa cree que hay tres factores que han impedido una mayor fluidez en los diálogos en esta tendencia: hay varias corrientes en la izquierda, el sector quedó fracturado cuando “creyeron que gobernarían” durante el correísmo y no hay puntos claros de coincidencia para elaborar planes de gobierno.





Creo-PSC matiza alianza



La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, afirmó ayer estar de acuerdo con la decisión de la alianza PSC-Creo y ratificó que solo irán juntos en la papeleta presidencial con el número 21-6. “¿Cuál es el objetivo de esto? Que no haya dispersión de voto, que no haya 20 candidatos, sino que cada vez haya menos”.



César Monge, presidente nacional de Creo, agradeció la adhesión de la lista 6 y dijo que las dos agrupaciones dejaron atrás las diferencias del pasado tanto de carácter político y personal. Resaltó también el desprendimiento y responsabilidad de la asambleísta Cristina Reyes, quien declinó.





Correa no va a Asamblea

Pierina Correa. En un iPad, Rafael Correa. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO



Ayer, 1 de septiembre acudió a la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE, en Quito, Pierina Correa con un poder notarizado y un iPad desde donde estuvo conectado por videoconferencia su hermano, Rafael Correa, desde Bélgica, quien dijo que suscribió su aceptación. Sin embargo, el trámite no fue aceptado en el CNE. Mientras tanto, Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, descartó que Correa pueda optar por una precandidatura a asambleísta por el exterior. Señaló que el excanciller Guillaume Long ya aceptó su nominación como legislador por Europa, Asia y Oceanía. Para que Correa ocupe esa vacante, Long debería renunciar a esa postulación.





La única precandidata

Ximena Peña agradeció a los militantes que la acompañaron para proclamar su nominación a la Presidencia de la República. Foto: Cortesía

​

Hasta las 18:00 de ayer, Pedro Freile(Amigo), Xavier Hervas (ID) e Isidro Romero (Avanza), Ximena Peña, Guillermo Celi (SUMA) y César Montúfar (Concertación) aceptaron sus candidaturas, con lo que 14 precandidatos habían completado el trámite en el CNE.



La actual legisladora de Alianza País (AP), Ximena Peña, es la única mujer en la carrera presidencial. Ayer acudió con el jefe de comunicación del gobierno de Rafael Correa, Patricio Barriga, quien es su compañero de fórmula. “Como mujer ecuatoriana, migrante, es una alegría poder contar con ustedes”. Además, Peña convocó a la militancia de AP para que respalden al binomio.