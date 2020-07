Centro de Atención Temporal Quito Solidario ha atendido a 300 pacientes de covid-19 en menos de dos meses

LEA TAMBIÉN

En esta semana, primera de julio del 2020, se inauguró la sala de cuidados intermedios para pacientes de covid-19 en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario, ubicado en el parque Bicentenario (norte). El director de ese establecimiento, Paúl Carrasco Sierra, informó que seis personas procedentes de diferentes sectores de Quito ya se encuentran allí bajo observación médica.

La nueva sala cuenta con dotación técnica y profesional para atender pacientes con nivel inferior a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero muy superior a las áreas convencionales de hospitalización. Tiene monitores y mecanismos de oxigenación más especializados que no son invasivos. “Aquí no tenemos UCI, pero contribuye a que no tengamos que trasladar a un paciente de estas características a otros hospitales de la urbe, que de por sí ya están congestionados”, dijo el funcionario.



Desde que el Centro de Atención Temporal comenzó a funcionar, el pasado 23 de mayo, un total de 300 personas han sido atendidas y han salido paulatinamente luego de que les dieron de alta. Hasta el mediodía de hoy, jueves 9 de julio del 2020, 119 permanecían allí. De ellas, 28 se encuentran en aislamiento y son quienes ya solo esperan los resultados de las pruebas PCR para salir. “Se trata de la gente que no tiene un lugar y se va a los albergues. El resto se junta con sus familiares”, indicó Carrasco.

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, conversó con los médicos que llegaron a Guayaquil para laborar en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



A las 09:00 de hoy esos pacientes salieron a realizar ejercicio en el patio cercado ubicado junto al centro de salud. La mayoría vestía pijama y portaban las batas hospitalarias. Pocos utilizaban pantaloneta, camiseta y zapatos deportivos. Los guardias de seguridad custodiaban el sitio; no permitían que los pacientes salgan, tampoco que se acerque la gente.



Los adultos mayores caminaban en círculos mientras que los jóvenes trotaban y hacían estiramiento. Unos aprovechaban para sacarse las chompas y tomar sol en camiseta; algunos hablaban por teléfono celular. Se acostaban sobre las gradas para descansar; los que se conocían se abrazaban y conversaban en voz baja.



Dos personas, vestidas con trajes de bioseguridad, los acompañaban y guiaban para hacer las series de ejercicios. Formaban un círculo y movían los brazos. Así permanecieron alrededor de 45 minutos y se retiraron.



En la Secretaría de Salud del Municipio se indicó que el centro tiene capacidad para atender a 120 personas y se prevé ampliar a futuro. Ximena Abarca, directora de esa entidad, manifestó que el objetivo es evitar el congestionamiento en las casas de salud que operan al máximo de su capacidad.



El alcalde Jorge Yunda recorrió ese lugar al mediodía de hoy y agradeció a los médicos guayaquileños por colaborar con la capital. Actualmente, el Centro cuenta con 218 profesionales que laboran en diferentes áreas. 24 galenos son especialistas. “El sistema de salud de Quito, los hospitales públicos y privados están al tope. Ahí viene la importancia de este centro que recibía 8 o 10 pacientes, ahora tenemos 119 y con la posibilidad de crecer porque tenemos una capacidad para 360 camas”, expresó Yunda. Destacó que ahora ya no solo se reciben a pacientes leves, sino moderados cuya sintomatología necesita un tratamiento especializado.