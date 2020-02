El centro seduce a varios grupos políticos para elecciones 2021

LEA TAMBIÉN

El electorado no quiere los extremos de la izquierda o derecha. Bajo esa premisa, el centro se vuelve un espacio apreciado por las organizaciones partidistas de cara a los comicios presidenciales del 2021.

La Izquierda Democrática cree que este es el momento para que varias agrupaciones de la tendencia elaboren un plan viable para el país porque el elector hoy no quiere posiciones radicales en temas sensibles como los económicos.



Wilma Andrade, legisladora de ese grupo, consideró que se puede crear una “gran plataforma”. “El centro es equilibrio, eso es lo que le interesa a la gente”. Sin embargo, ella reconoce que aún no han surgido nombres para la Presidencia, por lo cual la tendencia debe identificar un líder que lleve adelante las propuestas.



Gustavo Larrea, de Democracia Sí, organización que se ubica en la centro izquierda, señaló que trabajan en reestructurar su movimiento. Esto después de que el Consejo Nacional Electoral aprobara un mecanismo de funcionamiento en el que las directivas provinciales están integradas por un hombre y una mujer.



Larrea dijo que se realizan asambleas provinciales con la intención de preparar su convención nacional que se realizará en abril próximo. Allí definirán a sus autoridades y aprobarán un documento con 20 puntos en donde se establecen su propuesta al país. La deuda pendiente, dijo Larrea, es erradicar la pobreza. También hablan de una reforma integral en educación.



Hace dos semanas, el Partido Socialista Ecuatoriano hizo un llamado para agrupar un frente cívico y ciudadano, con miras a los comicios del 2021. Según Marcela Arellano, secretaria Ejecutiva de la organización, la iniciativa se está procesando y explicó que ya hay varios personajes interesados en sumar fuerzas.



Arellano dijo que esperan convocar a de líderes, organizaciones y ciudadanos. Aclaró que están excluidos de esta coalición el “correísmo, el Gobierno y la derecha neoliberal”. Comentó que la invitación está abierta para quienes “creen en la democracia, en la posibilidad de construir justicia social y económica, y la defensa de derechos”.



Centro Democrático (CD) tiene en Jimmy Jairala, el exprefecto de Guayas, un potencial candidato presidencial. Él ha dicho que lo pensará durante 45 días. También saltó el nombre del comunicador Carlos Rabascall.



Jairala y Rabascall coinciden en que aún existe un vacío en ese sector político, pues la mayoría de nombres ya está en un lado de la balanza. En la derecha aparecen Guillermo Lasso y Jaime Nebot; en la izquierda, el correísmo y el posible aspirante de la Conaie.



Desde esos grupos ya se busca al votante de centro.



Francis Romero, director general de la encuestadora Click, afirmó que en el centro no existe un partido que se haya consolidado como un referente. Por ello, consideró que han empezado a surgir los primeros nombres para ocupar ese espacio y no descarta que Otto Sonnenholzner opte por esta tendencia para desmarcarse de los extremos.



Pero ¿por qué el centro podría tomar ahora mayor protagonismo respecto al 2017? Romero explicó que hace dos meses consultaron a los ciudadanos con qué línea se identifican los ecuatorianos. Los resultados indicaron que la izquierda y la derecha no tenían un apoyo importante.



“Los políticos, al ver con su olfato político, entendieron que este es el momento que está viviendo no solo el Ecuador, sino el mundo, de no ir a los extremos”, detalló.



Por ello, dijo, hay incluso ciertos políticos tradicionales que tratan de posicionarse en el centro, entre ellos Jaime Nebot. Henry Cucalón, legislador del PSC, refirió que el exalcalde de la urbe porteña no es un hombre de tendencias.



Sobre Sonnenholzner, el analista político Simón Espinosa cree que podría posicionarse en el centro y tener una mayor apertura. “Podría lograr posicionar su candidatura como una de centro en la que confluyan las cosas buenas de la izquierda y las cosas buenas de la derecha”.



En el entorno del Vicepresidente no se niega el interés por una candidatura. Incluso, a los grupos empresariales de Guayaquil les parece un buen candidato para el 2021 y se muestra moderado.



Pero consultado por una postulación, negó que sus eufóricos discursos signifiquen un guiño electoral. “Yo soy el único que no está pensando en eso, todos los demás andan pensando en eso por mí, yo estoy tranquilo trabajando”.



Jairala, de su parte, cree que hay dos escenarios importantes para el centro. Sacar un candidato potente o lograr la postulación para la Vicepresidencia con otra tendencia. “Hay un 35% y 40% que no sabe por quién votar, no quiere los extremos, ya nadie quiere verse en los extremos”.