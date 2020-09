Centro Democrático intentará inscribir a Rafael Correa para la Vicepresidencia y lo descarta para la Asamblea

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no proclamó la aceptación de la precandidatura a la Vicepresidencia de Rafael Correa, a pesar de que el expresidente y sus coidearios de Centro Democrático insisten en redes sociales en que el trámite sí se completó.

Este martes 1 de septiembre del 2020 acudió a la Dirección de Organizaciones Políticas del CNE, en Quito, Pierina Correa con un poder notarizado y un iPad desde donde estuvo conectado por videoconferencia Rafael Correa.



Pierina Correa, luego de aceptar su precandidatura a la Asamblea Nacional, firmó, como apoderada de su hermano, unas copias de los formularios de proclamación de la precandidatura para la Vicepresidencia que llevaron los propios dirigentes de Centro Democrático. En ese punto, Correa, desde Bélgica, dijo que suscribió su aceptación, con una firma electrónica.



Sin embargo, el Delegado del CNE nunca entregó el acta oficial de aceptación ni los formularios correspondientes, pues ese trámite es personal e indelegable, conforme lo establece el Reglamento de Democracia Interna. Esta disposición reglamentaria está vigente desde el 2012.



Tras la negativa, Andrés Arauz, candidato a la Presidencia por el correísmo, aseguró que acudirán al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y a organismos internacionales para intentar que se acepte la precandidatura de su líder.



Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, confirmó que intentarán inscribir al binomio Arauz-Correa en el CNE, pese a que no se proclamó su aceptación. La fase de inscripción de candidaturas se realizará entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre.



Sin embargo, uno de los requisitos para llegar a esa etapa es que los candidatos hayan sido electos en primarias y que hayan aceptado sus precandidaturas. En el caso del binomio de Centro Democrático, solo Arauz firmó ese trámite.



Menoscal asegura que, el 18 de septiembre, tratará de inscribir el binomio, pese a que no completó la fase previa. “Ellos ahí tendrán que decirme miren, él no llena los requisitos porque no se presentó personalísimamente y por eso doy por negada su inscripción”.



En ese punto, según el dirigente, podrían presentar acciones de protección, pues insisten en que la estrategia de la firma electrónica, el poder notarizado y la videoconferencia son pruebas de que Correa aceptó su nominación.



Si en última instancia esa estrategia jurídica y mediática no prospera, Centro Democrático tendría 72 horas para cambiar de candidato a la Vicepresidencia. “A mí me tienen que responder, con una firma de responsabilidad, tienen que decirme no aceptamos porque para nosotros el poder no es válido, porque el Código (de la Democracia) dice que no vale…pero no ahora, sino en la fase de inscripción de candidaturas”, comentó el dirigente.



Además, descartó que Correa pueda optar por una precandidatura a asambleísta por el exterior. Señaló que el excanciller, Guillaume Long, ya aceptó su nominación como legislador por Europa, Asia y Oceanía. Para ocupar esa vacante, Long debería renunciar a su designación, aunque Menoscal indicó que eso está “descartado”.



En la etapa de inscripción de candidatos el CNE verificará los requisitos e inhabilidades de los postulantes. Una de las prohibiciones es tener una sentencia condenatoria ejecutoriada. La lista final de candidatos se podrá presentar hasta el 7 de enero del 2021.