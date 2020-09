Estatutos internos de CD permitirían el reemplazo de Rafael Correa

LEA TAMBIÉN

Hasta las 12:00 de este 2 de septiembre del 2020, último día en el que se permiten aceptar las precandidaturas nominadas en primarias, en el Consejo Nacional Electoral (CNE) no constaba la aceptación del postulante para la Vicepresidencia de Ecuador del movimiento Centro Democrático (CD), que agrupa al correísmo.

La lista 1 intentó forzar la aceptación de Rafael Correa para ese cargo ayer, 1 de septiembre, mediante un poder notarizado, la firma electrónica y a una conferencia telemática del exmandatario. Sin embargo, el delegado del CNE no aceptó ese trámite y no entregó el acta de proclamación de la precandidatura.



Así, en redes sociales se especulaba que las candidaturas de Centro Democrático y Pachakutik, que tienen problemas con sus postulantes para vicepresidente no deberían ser inscritos por el CNE. Para eso hay que tomar en cuenta lo que dicen los estatutos internos de esas dos agrupaciones políticas.



¿Qué pasa si CD no logra que se acepte la postulación del exmandatario? La presidenta del organismo electoral, Diana Atamaint, comentó que según el artículo 11.1 del reglamento, en caso de fallecimiento, renuncia, inhabilidad física o mental de un precandidato, los cambios se realizarán conforme los procedimientos establecidos en sus estatutos.

Es decir, Centro Democrático, si sus estatutos lo permiten, podría incluir a otro perfil vicepresidenciable incluso que no haya sido inscrito en primarias.



Un caso similar ocurrió en las filas de Pachakutik cuando la guayaquileña Larissa Marangoni renunció a la postulación para la segunda magistratura tras ser elegida en el proceso de democracia interna. Días después, el presidenciable Yaku Pérez anunció que de acuerdo a los estatutos internos se decidió escoger a la bióloga Virna Cedeño para completar el binomio.



Enrique Menoscal, director nacional de CD, aseguró que la Ley es clara en cuanto al posible reemplazo. No obstante, dijo que el 18 de septiembre, cuando arranca oficialmente el periodo de inscripciones de candidaturas, insistirán en el registro de Correa.

Explicó que ahí, con firma de responsabilidad, deberán decir por qué no aceptan esa postulación. A partir de ese momento, CD tendrá 72 horas para cambiar de candidato de acuerdo a sus estatutos. La opción de reemplazo sería el periodista Carlos Rabascall, quien participó en las primarias de la lista 1 en otra lista junto a Andrés Arauz.



El departamento jurídico del CNE afirmó que eso sería válido de acuerdo con sus estatutos y amparados en la Ley.