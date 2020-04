Listo en Guayaquil hospital para covid-19 en el Centro de Convenciones

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Municipio de Guayaquil habilitó un improvisado hospital en el Centro de Convenciones de la ciudad, con 152 camas equipadas con oxígeno y 184 profesionales de la salud, que está listo para recibir a pacientes con síntomas graves de covid-19 en Ecuador.

"Los médicos que van puerta a puerta, detectan los síntomas de covid-19 y si la persona tiene síntomas moderados, tos y fiebre, es trasladada a este sitio", explicó la mañana de este viernes 24 de abril del 2020 en un recorrido por las instalaciones la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri.

​

Los pacientes, abundó la regidora, podrán quedarse en este centro de campaña "los días que necesiten, un día o una semana. Aquí encontrarán la prueba rápida, las medicinas, los médicos y el oxígeno, que es lo que salva vidas en este momento".



El Ayuntamiento guayaquileño tiene en su poder 10 000 pruebas rápidas para detectar el coronavirus, que serán practicadas tanto en el flamante hospital, como por las brigadas médicas que recorren desde el 14 de abril los barrios con mayor número de contagiados.



"Otras 30 000 (pruebas rápidas) llegan la próxima semana, y en mayo lo harán 100 000 PCR", añadió la alcaldesa.



El Centro de Convenciones, recinto que hasta 2006 pertenecía al antiguo aeropuerto de la ciudad costera, dispone a partir de ahora de espacio para que médicos, enfermeras y auxiliares sanitarios puedan descansar, además de una farmacia y un laboratorio para la realización de pruebas rápidas.

​

La provincia occidental de Guayas, de la que Guayaquil es su capital, es la que mayor número de positivos registra en Ecuador, más de 15 000, lo que representa el 67,6% de los casos en el país suramericano.



La emergencia sanitaria se tornó dramática hace un mes en la ciudad, escenario de una crisis de cadáveres que no podían ser levantados ni sepultados, al encontrarse autoridades, la industria funeraria y hospitales desbordados por una cifra extremadamente alta de fallecimientos, tanto por covid-19 como por otras causas.



El nuevo hospital habilitado se suma a otros centros, como la antigua maternidad Enrique Sotomayor, en el centro de la urbe, que cuenta con 152 camas y una unidad de cuidados intensivos para atender a pacientes leves y moderados por la enfermedad.



Con todo, y en virtud de un convenio firmado por la Alcaldía de Guayaquil y el Ministerio de Salud, los casos graves que se registran en este último hospital, deben ser derivados a hospitales públicos.



En paralelo, otros ocho pequeños hospitales municipales también están equipados para atender a pacientes con la enfermedad.



La alcaldesa precisó que las pruebas rápidas que adquirió la ciudad se practicarán también al personal de salud, agentes de la municipal Policía Metropolitana, Justicia y Vigilancia, además de efectivos que trabajan en los mercados y recolectores de basura, con el objetivo de evitar cualquier tipo de rebrote.



En el plano político, Viteri volvió hoy a expresar su rechazo con una de las medidas anunciadas por el Gobierno, esta vez, a cuenta de una contribución obligatoria o el pago de un gravamen para enfrentar la crisis, y pidió que se excluyera a Guayaquil de esa medida.



"No creemos en lo absoluto, y esa va a ser nuestra disposición en la Asamblea Nacional, en que para curar los males del Estado, provocados por el Estado tengan que utilizar el dinero de la gente o de las empresas que dan trabajo a la gente", manifestó.



Y aclaró que su posición "adicional como alcaldesa, es que si los demás bloques (parlamentarios) deciden votar por contribuciones, excluyan a Guayaquil".



La regidora conservadora trazó un paralelismo con el momento que vivió la provincia de Manabí tras el devastador terremoto de 2016, y aclaró que en aquella ocasión, "todo el país se sumó porque vivieron una de las tragedias más grandes de la historia".



"Guayaquil ha vivido una de las tragedias más grandes de la historia, reconocida por el oficialismo, por el Gobierno central, con 8 000 personas que murieron aquí en mes y medio, si eso no es argumento suficiente para excluir a Guayaquil de cualquier contribución, no entiendo que otro motivo habría", remachó.

Guayas registró este viernes un aumento significativo de casos de coronavirus al pasar de 7 502 constatados el jueves a más de 15 000, tras conocerse los resultados de miles de pruebas atrasadas de contagio en Ecuador, donde se reportan además 576 fallecidos oficiales, 1 060 decesos probables y 22 719 positivos por el virus.