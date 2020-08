Centro Democrático eligió a Andrés Arauz y Rafael Correa como su binomio presidencial

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En las elecciones primarias de Centro Democrático (CD) se eligió al economista Andrés Arauz y al expresidente Rafael Correa como el binomio presidencial para las elecciones del 2021.

La organización política, creada por el exprefecto de Guayas, Jimmy Jairala, realizó su proceso de democracia interna entre las 09:00 y las 13:00 de este sábado 22 de agosto del 2020.



Jorge Vélez, director de CD en Guayas, afirmó que la votación a favor de esa fórmula presidencial fue unánime en el buró político. Con ello, se dejó de lado la segunda fórmula presidencial integrada por el mismo Arauz y el comunicador Carlos Rabascall.



Arauz, de 35 años, ocupó diferentes cargos durante el régimen anterior. Correa lo nombró su delegado ante el Consejo Nacional de Valores y ante el Fondo de Liquidez del Sistema Financiero. También estuvo al frente del Servicio de Contratación Pública, fue ministro Coordinador de Talento Humano y registra un paso por la Cartera de Cultura.



Correa había aceptado la precandidatura el pasado 18 de agosto. No obstante, su postulación abrió un debate por supuestas inhabilidades.



La primera es que los aspirantes elegidos en primarias deben aceptar y proclamar la precandidatura, de forma presencial e indelegable, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE). En el caso de Correa, deberá ser en la Dirección de Organizaciones Políticas, en Quito.



Sin embargo, el exmandatario tiene una orden de prisión preventiva, por el caso del secuestro de Fernando Balda en Bogotá, en el 2012. Si regresara al país, sería inmediatamente arrestado. También tiene una sentencia condenatoria por cohecho, en el caso Sobornos, que está actualmente en casación, es decir, en la última revisión de forma sobre cómo fue promulgada la sentencia y no del delito, como tal.



Sin embargo, Vélez rechazó que existan impedimentos. “No tiene sentencia ejecutada y está presentando el recurso de casación, por lo tanto, no tiene impedimento legal”, acotó.



Mientras tanto, la lista de legisladores nacionales la encabeza Pierina Correa; la de parlamentarios andinos, la legisladora Verónica Arias. En Guayas, el distrito uno encabezará Sofía Espín; el dos, Ronny Aleaga; el tres, Alexandra Arce; y el cuatro, Xavier Jurado.