Los cementerios de Macas y Cuenca estarán abiertos en el feriado por los difuntos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El COE cantonal de Macas, capital de Morona Santiago, decidió este lunes 26 de octubre de 2020 que el cementerio de la ciudad estará abierto el sábado 31 de octubre y el domingo 1 y lunes 2 de noviembre de 2020.

Para el ingreso, la Dirección Municipal de Gestión Ambiental entregará los permisos en los que constará la fecha, hora de ingreso y de salida y número de personas que ingresarán.



Se entregarán turnos de 45 minutos para cada grupo de visitantes que ingresarán entre las 06:00 y las 18:00, dijo el presidente del COE cantonal Franklin Galarza.



Con la entrega de estos turnos, agregó Iván Crespo, director (e) de Gestión Ambiental encargado, se busca evitar aglomeraciones en el ingreso del cementerio.



Los grupos no superarán las 100 personas a la vez. Sus visitas mantendrán el distanciamiento social.



La única puerta de ingreso al cementerio será la ubicada frente a la avenida 29 de mayo y la de salida la ubicada frente a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur. No se permitirá la visita de personas sin mascarilla y no se permitirán ventas en los alrededores del cementerio.



Disposiciones similares autorizó el COE cantonal de Cuenca. De esta forma los cementerios Patrimonial y Camposanto Santa Ana estarán abiertos durante el feriado. También, se separán turnos y el aforo será restringido.



En el caso del Patrimonial, solo podrán ingresar hasta cinco personas por sección del camposanto y como máximo 30 minutos. No podrán acceder los menores de 15 años, ni los adultos mayores.



Los administradores de ambos cementerios cuencanos programaron actividades virtuales que se realizarán por el Día de los Difuntos. En el Patrimonial, por ejemplo, habrá serenatas y tres eucaristías, que serán transmitidas mediante redes sociales y que se cumplirán entre el 31 de este mes y el 2 de noviembre.



En el Santa Ana, también, recurrirá a las transmisiones virtuales. Se programó la develación de una placa por las víctimas de la pandemia, taller de elaboración de guaguas de pan y colada morada y charlas relacionadas con las terapias de duelo. Además, serenatas y eucaristías.