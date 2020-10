Así funcionarán los cementerios en algunas ciudades para el Día de Difuntos, para evitar las aglomeraciones

LEA TAMBIÉN

Con el fin de evitar contagios por las posibles aglomeraciones, las autoridades de algunas ciudades aplicarán diferentes mecanismos en los cementerios públicos durante el próximo Día de Difuntos (2 de noviembre).

En Otavalo, por ejemplo, el cementerio Samashunchik (Descanse en Paz, en español) y también conocido como panteón indígena cerrará sus puertas del 24 de octubre hasta el 4 de noviembre.



Segundo Yacelga, vicepresidente del camposanto, explica que no se permitirán visitas durante esos días, para evitar aglomeraciones. La disposición la dio el Comité de Operaciones Emergentes (COE) local, para todos los cementerios del cantón.



En Ambato se tomó una decisión similar a mediados de septiembre pasado. Las autoridades indicaron que los cementerios La Merced y de Tigua se mantendrán cerrados. La resolución fue adoptada por la Dirección de Servicios Públicos Municipales. La medida se extenderá hasta el feriado por el Día de los Finados, en noviembre.



En Cuenca, los administradores del Cementerio Patrimonial y del Camposanto Santa Ana optaron por la reservación anticipada de turnos. Este último cementerio lo hará desde el próximo lunes, 26 de octubre, y el otro lo efectúa desde inicios este mes.



La intención es que no existan aglomeraciones el 2 de noviembre ni en los días previos. En el caso del Cementerio Patrimonial la visita tiene una duración máxima de 30 minutos y se permiten cinco personas por cada zona. En cambio, en el Santa Ana se autorizará entre un mínimo 80 y un máximo de 100 personas.



El Cementerio Municipal de Riobamba permanecerá abierto desde las 07:00 hasta las 17:00 desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 3 de noviembre. Además, la Dirección de Servicios Municipales solicitará al COE la autorización para abrir también el punto de recaudación para que las familias que tienen deudas por los servicios puedan ponerse al día.



Las autoridades de Ibarra, Tulcán, Santo Domingo, Portoviejo y Manta no han emitido aún un pronunciamiento oficial sobre si permitirán visitas en los cementerios durante el feriado. Se espera que en los próximos días se reúnan los COE respectivos y emitan alguna resolución al respecto.