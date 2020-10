Los cementerios de cerca de 200 cantones se cerrarán este 30 y 31 de octubre por el feriado

LEA TAMBIÉN

Con el fin de evitar las aglomeraciones por las visitas a los diferentes cementerios del Ecuador, desde el viernes 30 de octubre del 2020 se cerrarán varios de ellos.

La medida regirá durante los cuatro días del feriado por el Día de los Difuntos y la independencia de Cuenca, tras el exhorto que aprobó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional de pedir a los 221 municipios que no autoricen la apertura de estos espacios durante los cuatro días de descanso.



Se tiene previsto que los cementerios de cerca de 200 cantones se cerrarán; aunque algunos ya estuvieron cerrados desde mucho antes; en el resto de localidades habrá atención, con turnos y operativos de control, para impedir que haya concentraciones de personas y ventas ambulantes.



Cementerios cerrados antes del feriado



En Ambato y Francisco de Orellana (Orellana) los cementerios están cerrados actualmente y seguirán así en el feriado.



En Píllaro, también en Tungurahua, el cementerio estará abierto hasta el 1 de noviembre; el lunes 2 cerrará sus puertas.



En Otavalo, el cementerio indígena Samashunchik (Descanse en Paz, en español) cerró desde el 27 de octubre y estará así hasta el 4 de noviembre. En Ibarra los cementerios ya no reciben visitas desde este jueves 29 de octubre.

Los cementerios cerrados desde el viernes 30 de octubre



Desde mañana ya no se podrá ingresar a los cementerios de Quito, Cayambe, Pedro Moncayo, Portoviejo, Santo Domingo, Cotacachi y Loja.



Por ello, a lo largo de esta semana se han adelantado las visitas, como en la capital donde los deudos acudieron a los camposantos desde el fin de semana pasado a dejar flores y otros homenajes.



Camposantos cerrados desde el sábado 31 de octubre



Otros cementerios estarán inhabilitados para las visitas desde el sábado 31 de octubre, como el de Guayaquil, Riobamba y Latacunga.



Lo mismo ocurrirá con los cementerios públicos y privados de los cantones manabitas de Chone, Rocafuerte, Tosagua y Manta.



Cementerios habilitados a las visitas



Algunos de los cementerios que sí estarán habilitados durante el asueto serán los de San Miguel de los Bancos y Puerto Quito (en Pichincha), Cuenca, Tulcán, Tena (Napo), Macas (Morona Santiago) y Lago Agrio (Sucumbíos).



En Esmeraldas, el COE provincial exhortó a los municipios de la provincia que no permitan la apertura de sus cementerios que fue anunciada en días pasados en cantones como Esmeraldas y San Lorenzo. Hasta el mediodía de este 29 de octubre del 2020 no se conoció un cambio de esta decisión.