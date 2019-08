Celular de Pamela Martínez revela más de su poder

LEA TAMBIÉN

Se trataban como amigos. Las comunicaciones eran permanentes y no solo por ‘e-mail’, sino también por extensos chats de Whatsapp. Todo quedó registrado en un teléfono Blackberry, que perteneció a la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. La información fue extraída por Criminalística y ahora forma parte del expediente del caso Sobornos 2012-2016. En esos mensajes se ve cómo la procesada tenía nexos con un vocal del Consejo de la Judicatura del 2014.

“¿Amiga estás ahí? Hola amigo... Este cel es una tontera.... Nes, la tipa (una jueza) que no quería atender se ha ido de licencia y hay otro joven encargado (juez) que ha ofrecido sus servicios a otro grupo (de funcionarios del correísmo)”. Así inicia el diálogo. Las comunicaciones tuvieron lugar en septiembre del 2014.



Allí, Martínez le da instrucciones al vocal de la Judicatura sobre cómo proceder: “(que el juez) no haga nada, pues ya quedamos que nieguen la revocatoria y trabajamos arriba en la apelación, hasta segunda orden. Es decir que él (el juez) no lo toque”. El vocal del Consejo de la judicatura le responde: “en este instante”.



La cercanía es evidente. En otro chat, el funcionario de la Judicatura le dice a la hoy procesada que ahora ambos son vecinos y que ya se pueden reunir. Martínez lo cita a las 21:00 en su casa. Él acepta.



El expresidente Correa también aparecería en estos chats. Según los expedientes, Martínez lo identifica como “El Jefe”. El 2 de octubre del 2014, la ex-asesora le escribe al vocal de la Judicatura esto: “Amigo, mi jefe me acaba de dar la disposición de explicarle el proceso de los nuevos 700 jueces. Te ruego me hagas llegar información”.

Un día después, Martínez le escribe al vocal. “Nes, ya hablé con jefe sobre proceso de 700. Él quiere meter a amigos en el proceso”. Luego, le comenta que no alcanza a meter a los amigos, pues el 5 de octubre termina la fase de inscripción. El vocal de la Judicatura responde que el cronograma del concurso ya fue publicado y que no se puede modificar, pero le dice: “dame quiénes se inscribieron, pues el Pleno se reunirá luego del cese del plazo (para inscribirse)”.



El 7 de octubre del 2017, Pamela se contacta de nuevo con vocal de la Judicatura y le indica las nuevas instrucciones de “el jefe”. Pide celeridad en unas quejas que presentó en la Judicatura un abogado de Correa en contra de los jueces del Guayas Fabiola Gallardo, José Vinicio López, Wilson Castillo y Madeline Pinargote. El vocal le responde: “dame por favor los datos de las quejas”. Ella le dice que “mañana” le hará llegar los documentos.

El 26 de agosto de ese año la jueza Gallardo había emitido una orden de libertad para el político de oposición Fernando Balda. En el caso de Pinargote, la jueza fue destituida por la Judicatura y la Fiscalía le siguió un proceso por prevaricato. En el 2018 fue sentenciada a tres años de cárcel.



Otros chats en los que se menciona a Correa son del 14 de octubre del 20014. “Nes, disculpa la hora. Mi jefe dice que por qué se quedó del concurso de notarios la abogada Helen... ¿Cómo lo solucionamos?”.



El funcionario contesta: “Helen no aprobó los exámenes. Ahora es imposible solucionar. Ha pasado casi un año... Lo que toca es participar en el concurso de nuevo”.

Martínez pregunta: “¿Cuándo se ha proyectado el nuevo concurso de notarios? Jefe no quiere desamparar a estos amigos”. La jurista de quien hablan fue una conjueza, que en el 2011 ratificó la condena contra el diario El Universo, un juicio presentado por Correa.



Otros chats son del 13 de octubre del 2014. Martínez le dice al vocal que “ya se dio la audiencia en el tema del papá de la Ministra. Pide se le conceda recurso de revisión”.



La exasesora le cuenta al vocal que ya le envió un mensaje a la jueza Lucy Blacio y que Kaiser Arévalo es un conjuez que también tendría el caso. Él responde. “Tú dime y nos reunimos”. A lo que Martínez replica: “Pégales un refuerzo”.



Para Paúl Jácome, presidente de la Mesa por la Verdad y la Justicia, “la justicia se convirtió en un instrumento, en un apéndice del Ejecutivo; que tuvo intervención directa”.



Lo dijo afuera de Fiscalía, donde este lunes 5 de agosto del 2019 presentó una denuncia tras saberse que Martínez también intervino en los juicios del 30-S, para lograr sentencias a favor del correísmo.



En contexto



Sobornos 2012-2016 es una investigación sobre posibles aportes de contratistas a Alianza País. En este caso existen 500 cuerpos o carpetas con chats, correos, versiones, etc. El expediente también dejó al descubierto la injerencia del correísmo en la justicia.