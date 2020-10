¿Se celebrarán las Fiestas de Quito este 2020?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció la mañana de este miércoles 28 de octubre de 2020 que no descarta la posibilidad de no realizar los festejos de diciembre. “Veo muy difícil que podamos realizar fiestas de Quito”, dijo en una entrevista radial.

El burgomaestre se refirió además a la celebración de las festividades de Navidad y Año Nuevo y señaló que va a ser difícil celebrarlas como siempre se lo ha hecho.



Yunda se refirió también a la situación de la capital. Recordó que la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 continúa y que el riesgo no ha desaparecido.



Hizo un llamado a la ciudadanía para que no se confíe. Y que respete el uso obligatorio de mascarilla, la distancia mínima de dos metros y el uso de alcohol o gel.



Gissela Chalá, concejala miembro de la Comisión de Turismo y Fiestas, contó que el tema aún no ha sido analizado puertas adentro. Al momento -expresó- los esfuerzos se han enfocado en la reactivación del turismo.



Sin embargo, los próximos días, la Comisión analizará el tema del presupuesto y con ello una serie de elementos que pudieran generar otras propuestas.



Recordó que es de conocimiento de la ciudad que el Municipio no cuenta con recursos y que se han priorizado los temas de salud, para poder contener la pandemia.



En el 2019, el presupuesto del Cabildo para la celebración de las fiestas de Quito fue de USD 135 000 y en el 2018 de USD 90 000.