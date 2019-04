Organizaciones de trabajadores cuestionan jornada laboral parcial para el 1 de mayo

LEA TAMBIÉN

La Confederación de Organizaciones Clasistas (Cedocut) convocó a sus bases a participar de la movilización del miércoles 1 de mayo, para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.

Este viernes, 26 de marzo del 2019, Edwin Bedoya, vicepresidente de esa central que forma parte del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), adelantó que la marcha partirá desde la caja del seguro social, frente al parque El Ejido. La concentración arrancará a las 08:00 y se prevé avanzar hasta el Centro Histórico.



Bedoya rechazó el Decreto Ejecutivo 726, que estableció una jornada laboral parcial para el 1 de mayo, en el sector público y privado. "Ese día se conmemora una fecha histórica para la lucha social", apuntó.



José Villavicencio, presidente del FUT, dijo que el Decreto “es una burla para los trabajadores “ y a su criterio el Ejecutivo no debió trasladar el feriado al viernes 3 de mayo. "No es un regalo de los gobiernos de turno. El 1 de mayo se conmemora a escala mundial", indicó Villavicencio.



A pesar de la medida, Bedoya explicó que también se planifican acciones en Guayaquil y en otras urbes donde tiene presencia el FUT. El dirigente sostuvo que los obreros marcharán en rechazo a las posibles reformas laborales que analiza el Gobierno. “La flexibilización traerá más desempleo y se afectarán los derechos de los trabajadores”, dijo el representante de la Cedocut.



También protestarán por el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que a criterio de la Cedocut, podría provocar un daño mayor. “Esto no funcionó en Grecia, en Egipto ni en Argentina, en donde los compañeros trabajadores están pagando las consecuencias”, manifestó Bedoya.



Víctor Báez, secretario adjunto de la Confederación Sindical Internacional (CSI), cuestionó que en el análisis de las reformas se “prioricen los intereses de los empresarios” y no se tome en cuenta a los trabajadores. Aseguró que en países donde se aplicaron ”recetas del FMI” se produjo un deterioro mayor en la economía, sobre todo en los sectores más pobres.