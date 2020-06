En Cayambe funcionaba un centro de tolerancia, pese al estado de excepción

LEA TAMBIÉN

Un operativo que se realizó en la ciudad de Cayambe, en la provincia de Pichincha, permitió clausurar un centro de diversión nocturno.

Una denuncia ciudadana alertó la noche del 23 de junio del 2020 a la Comisaría Nacional de Policía de la localidad sobre el funcionamiento clandestino de un club nocturno. Con la ayuda de los agentes de la Policía Nacional se realizó una incursión sorpresiva al inmueble, ubicado en la vía Cayambe-Tabacundo.



Ahí se descubrió que en el local se encontraban reunidos tres hombres y tres presuntas trabajadoras sexuales. También había bebidas alcohólicas. Según Enrique Cisneros, comisario Nacional de Policía, esta es la segunda vez que es clausurado este negocio, compuesto por salas de baile y dormitorios. Antes de marzo del 2020, cuando se declaró el estado de excepción en Ecuador, fue intervenido por no contar con los permisos correspondientes.



El funcionario recordó que está prohibida la apertura de este tipo de centros de diversión en todo el país, por disposición del COE nacional, a causa de la pandemia del covid-19. En lo que va de la emergencia sanitaria además fueron clausurados en Cayambe un karaoke, un depósito de cerveza y una picantería, que abrieron sus puertas a pesar de la restricción.



Desde el 12 de marzo del 2020 se han realizado 280 operativos en el cantón. Eso permitió además confiscar 220 litros de alcohol antibacterial, que no contaba con los registros sanitarios correspondientes. Además de dos reses y dos cerdos faenados en sitio no autorizados.



La Comisaría Nacional colocó un sello de clausura en uno de los salones del club nocturno. Pero, no en la puerta principal porque una parte del inmueble es utilizado como vivienda por las mujeres que se encontraban en el lugar.



El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de concurrir a sitios como estos, porque pueden convertirse en un foco de contagio del nuevo virus.