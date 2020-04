Causas de muertes en Guayas no están claras

LEA TAMBIÉN

Las cifras de fallecidos en Guayas “son alarmantes”. Así las catalogó ayer, 17 de abril del 2020, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante el enlace virtual con la prensa, que pidió una explicación sobre los datos de muertes revelados en la víspera.

La Secretaria de Estado se refirió a las estadísticas de la Dirección del Registro Civil sobre las actas de defunción inscritas entre marzo y los primeros 15 días de abril. En ese tiempo, según esa entidad, en Guayas hubo 10 939 decesos.



Jorge Wated, encargado de la Fuerza de Tarea a cargo de gestionar los levantamientos de cadáveres y sepulturas, había dado a primera hora la cifra de los primeros 15 días de abril: 6 703, que causó alarma.

Pero, ¿cuántas de esas muertes fueron provocadas por covid-19? Las autoridades aún no pueden confirmar ese dato. Según Romo, esto se debe a que existen “muchas personas con síntomas o sin síntomas que no han llegado al Ministerio de Salud”. A ese factor se suma el incremento de defunciones fuera de los hospitales, es decir en los domicilios.



Sin embargo, la funcionaria indica que “muchas de estas muertes podrían atribuirse” a la pandemia.



Para el exministro de Salud y Epidemiólogo Francisco Andino, el incremento de fallecidos se debe exclusivamente al coronavirus. El especialista ha analizado las muertes durante la emergencia y dice que no ha existido incremento en los decesos de otras dolencias como dengue, tuberculosis, infartos o relacionados con paros cerebrales. Estas enfermedades son las principales causas de mortalidad en años anteriores.

Las estadísticas de fallecidos en Guayas durante la emergencia sanitaria, entre marzo y abril, ya equivalen al 53% de las muertes que se registraron en todo el 2019. En ese año hubo 20 335 y en el 2018 hubo 18 984.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el periodo 2008 - 2018 las cinco principales causas de defunción en la provincia fueron: enfermedades hipertensivas, diabetes, influenza y neumonías y enfermedades cerebrovasculares. No hay datos disponibles por mes.



Para Andino, este incremento significa que la pandemia se ha expandido rápidamente en la provincia y no descarta que el panorama podría empeorar en los próximos días. En especial, porque gran parte de las víctimas no recibió atención médica del Estado y murió en sus casas. El Gobierno ha destacado la disminución de muertes en hospitales.

El especialista en Nefrología Luis Serrano explica que la mayoría de personas contagiadas no están en hospitales, sino en sus casas. “Por qué cree que hay tantas personas que buscan desesperadamente un tanque de oxígeno para sus casas. Por qué hay largas filas en las farmacias. La gente está hospitalizada en sus domicilios, no en los hospitales”, señala.



Según el reporte del Ministerio de Salud Pública (MSP), hasta ayer, 17 de abril, en Guayas había 193 fallecidos. Pero la ministra Romo indicó ayer que esos datos son una parte de la realidad y aclaró que las cifras corresponden a fallecidos luego de haber sido diagnosticados con el virus. Además, anunció que se reforzarían los controles en los accesos a la provincia.



Parte de la estrategia del Gobierno para mitigar la propagación del virus fue conformar, el pasado 25 de marzo, la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas (FTC). 3 300 policías y militares se trasladaron a la provincia para el control.

Para esas acciones se montaron 22 puntos fijos de control y cuatro patrullas móviles en Guayas. Se han hecho 1 500 operaciones para evitar la circulación de personas.



Así lo indicó ayer a EL COMERCIO el contraalmirante Alejandro Villacís, segundo al mando de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ahora, policías y militares también colaboran en la entrega de kits alimenticios, resguardo de vehículos que trasladan productos de exportación, seguridad en cárceles y sepelios.



Actualmente, la Fuerza tiene 6 500 efectivos. Pese a estos esfuerzos, el incremento de contagios no se detiene. Según Villacís, el problema está en el tiempo que se permite el abastecimiento de víveres, pues las personas continúan aglomerándose. Han pedido “por reiteradas ocasiones al COE” que se amplíe el tiempo del toque de queda y que se inicie a las 12:00 y que la restricción sea viernes, sábado y domingo.