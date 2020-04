¿Por qué hay tantos fallecidos en domicilios en Guayaquil durante la pandemia del covid-19?

LEA TAMBIÉN

Las puertas de una funeraria en el Suburbio oeste de Guayaquil están cerradas desde hace tres días. Una pancarta de cartón con la frase: “No hay ataúdes”, es la única respuesta que reciben los usuarios que acuden al local. Su propietario explicó que la emergencia sanitaria generó una fuerte demanda en la ciudad y ahora no pueden solventar los requerimientos porque existe un déficit de ataúdes. Colgó el letrero de la suspensión del servicio, pero contó que sigue recibiendo llamadas de los deudos.

Los familiares de las personas fallecidas no saben cómo enterrarlos. Hay casos en los que permanecen con los cadáveres dentro de los domicilios hasta cuatro días y otros los sacan a las veredas para evitar focos infecciosos. Por ejemplo, Damaris Román tuvo que visitar al menos cinco funerarias para encontrar un ataúd para su padre, quien falleció el pasado sábado de un infarto. “Nos decían que no había cajas. Imagínese a uno, en medio de la tristeza, le tocaba hasta buscar esto porque las funerarias simplemente no atendían”, contó este miércoles 1 de abril del 2020 a este Diario.

La Asociación de Funerarias del Puerto Principal admitió que “están desbordados”. Merwin Terán, presidente del gremio, reconoció que los deudos buscan hasta tres días un ataúd. La escasez de los féretros se debe a que los artesanos no pueden comprar madera, tela y pintura, insumos necesarios para fabricar los cofres.



También “hay miedo” de contagiarse de covid-19, señala Terán. El personal que labora en los establecimientos se niega a trabajar. Un grupo de estos obreros realiza las formolizaciones de los cadáveres. “Ellos no quieren poner el formol a los cuerpos por miedo del coronavirus”, añadió.



En estos días, Terán recibe al menos 50 pedidos de servicios exequiales. Antes de la emergencia, al mes tenía apenas 15. Este miércoles, mientras atendía la llamada de este Diario, gestionaba el retiro de al menos seis cuerpos para continuar los trámites de defunción. Estaba en los exteriores del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de la urbe. “La gente tarda hasta tres días para conseguir un ataúd para sus familiares”, mencionó.



La falta de los ataúdes agrava la crisis sanitaria. La mayoría de funerarias cerró sus puertas. Solo 20 de las 120 de la ciudad están trabajando. Las autoridades del Gobierno ya han denunciado la falta de atención y la Policía ordenó que se emitan partes a las que no están prestando servicio.



Las pocas funerarias que se mantienen operando por las restricciones no alcanzan a atender la demanda. Las autoridades no tienen datos consolidados de muertes en Guayaquil en marzo ni causas.



En Guayas se registran 63 fallecidos por coronavirus, pero el Ministerio de Salud no entrega el número de Guayaquil. Los casos positivos de la urbe eran 1 304, hasta este 1 de abril a las 17:00.



¿Por qué hay tantas personas fallecidas en los hogares? Las autoridades nacionales han respondido que no todas las muertes corresponden al covid-19 sino a diferentes causas.



Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el 2018 Guayas registró un promedio de 52,7 fallecimientos por día. A escala nacional, el 46% de las personas murió en el domicilio, y también en establecimientos de salud pública y del IESS.



El lunes pasado la ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que en enero de 2020, en Guayaquil hubo 828 defunciones. “De esas, el 46% falleció en sus casas. Tenemos esta situación, pero agravada por distintos temas”. Dijo que muchas funerarias quieren que el levantamiento lo haga la Policía o las FF.AA., por precaución o por temor de que sean posibles casos de contagios de covid-19. Y eso hizo que se acumularan los cuerpos.



El Gobierno informó este miércoles que han pasado de recoger de 30 cadáveres por día a 150 en Guayaquil. Pero no dio datos consolidados de levantamientos. La Policía había recogido 419, entre el 23 y el 31 de marzo.



Jorge Wated, a cargo de la tarea, dijo que en la provincia de Guayas, los expertos “estiman que los fallecidos en estos meses llegarán entre 2 500 y 3 000 por covid-19”.



El exministro de Salud y Epidemiólogo, Francisco Andino, señala que el sistema sanitario en Guayaquil “colapsó la semana anterior” y se refleja en los fallecidos en los domicilios.



Desde el 23 de marzo, se comenzaron a registrar casos. “El indicador de mortalidad no había tenido variabilidad en los últimos años. Pero este mes cambió. Está la evidencia. ¿A cuántos muertos les hicieron hisopado nasal, para confirmar si tenían covid-19? Cree que se agravó el estado de desnutrición, vulnerabilidad y niveles de morbilidad.



El viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, señaló que se trabaja en la repotenciación de la atención de primer nivel en Guayaquil, cuando se le preguntó si el sistema sanitario había colapsado.