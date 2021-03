Catamayo estará 15 días en semáforo rojo para controlar los contagios de covid-19

Desde la tarde de este martes 30 de marzo del 2021, Catamayo entró en la lista de los cantones lojanos que pasan al color rojo del semáforo epidemiológico, por el creciente aumento de contagios. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal impuso medidas restrictivas por 15 días.

A la sesión del COE asistieron médicos que compartieron su preocupación y cansancio físico ante la demanda de atención de personas infectadas por el coronavirus. Por eso, plantearon que se tomen medidas orientadas a controlar los desplazamientos y concienciar a la población.



Entre las resoluciones aprobadas está restringir la circulación en el feriado de Semana Santa de conformidad con lo dispuesto por el COE nacional. Además, prohibir la venta de bebidas alcohólicas durante 15 días y su consumo en espacios públicos.



Los locales comerciales podrán funcionar de 05:00 a 21:00 y las salas de velaciones por un tiempo no mayor a 12 horas, con un aforo máximo de 25 personas y únicamente para personas que mueren por causas que no hayan sido por covid-19 o presunción del mismo.



Quedó prohibido el uso de las canchas deportivas públicas y privadas, las galleras, las celebraciones religiosas presenciales, las ferias libres, las visitas a los asilos de adultos mayores y los eventos de concentración masiva en todo el territorio.



Además, se suspende el plan piloto para la reapertura de los centros de tolerancia. El alcalde, Armando Figueroa, exhortó a las autoridades a dar prioridad al teletrabajo y dijo que retomarán los operativos para controlar que se cumplan las medidas de bioseguridad y los aforos en los comercios, entidades y el transporte público.



El Municipio implementará campañas masivas de sensibilización sobre el uso correcto de la mascarilla y prendas de protección, las medidas de bioseguridad y el autocuidado. El no respeto a las medidas será sancionado con multas económicas y la clausura de los locales, como lo dispone la ordenanza temporal por la pandemia.



Los operativos empezarán esta misma noche con la participación de la Policía Nacional, Comisaría, Fuerzas Armadas, Bomberos y Comisaría de Higiene. Medidas similares rigen en los cantones Loja, Celica y Zapotillo, provincia de Loja, que también están en semáforo rojo.